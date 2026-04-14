Indra Group lanza academia Urabá para fortalecer el talento tecnológico y la inclusión

Indra Group - CEDIDA

BOGOTÁ 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Indra Group anunció la apertura de Academia Urabá, una iniciativa de formación gratuita que busca fortalecer habilidades esenciales y técnicas en tecnología, ampliar oportunidades de empleabilidad y contribuir al cierre de brechas sociales y digitales en el Urabá antioqueño.

La iniciativa hace parte de Proyecto Academia, un modelo creado para democratizar el acceso a la tecnología y generar oportunidades de inclusión social y laboral para poblaciones vulnerables, mediante una propuesta que combina formación técnica de vanguardia con experiencia empresarial real. En su evolución, el programa también proyecta expansión territorial, adaptación a contextos regionales, diversificación curricular y fortalecimiento de la red de aliados.

En Urabá, esta iniciativa ofrece formación en capacidades tecnológicas de alta demanda, con énfasis en habilidades tecnológicas como ciberseguridad e inteligencia artificial, en una modalidad híbrida (virtual y presencial en Apartadó) para facilitar el acceso de más personas. El programa está dirigido a personas con formación técnica básica en sistemas, electrónica o áreas afines, e incluye apoyo económico diario como mecanismo para reducir barreras de permanencia.

“En Indra creemos que la tecnología debe estar al servicio de las personas y convertirse en una herramienta real de transformación social. Con Academia Urabá queremos acercar formación de alto nivel al territorio, fortalecer capacidades para el empleo y conectar el talento local con oportunidades concretas de desarrollo profesional”, afirmó José Fernando Quintero Vargas, CEO de Indra Group en Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe.

Proyecto Academia en Colombia

El lanzamiento en Urabá se apoya en la experiencia acumulada por Proyecto Academia en Nariño, donde inició su implementación, y en Antioquia, donde actualmente avanza una nueva fase del programa. La iniciativa ya suma 50 estudiantes graduados certificados en ciberseguridad y competencias tecnológicas y blandas esenciales, con una participación del 73% de mujeres, articulación con una red de aliados estratégicos, una metodología híbrida y una ruta de formación intensiva de 168 horas académicas. Asimismo, contempla una tasa de contratación del 25% para quienes culminan el proceso, junto con acompañamiento para su vinculación al sector tecnológico.

“Academia Urabá es una apuesta por reconocer el potencial del talento de la región. Cuando articulamos formación pertinente, acompañamiento y trabajo con aliados locales, abrimos caminos reales para que más personas accedan a oportunidades en sectores de alta demanda”, señaló Iovania Peñaloza, gerente de Arquitectura de Talento de Indra Group.

Reconocimiento por Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible

La apertura de Academia Urabá cobra especial relevancia en un momento en el que Proyecto Academia recibió el Reconocimiento por buenas prácticas de desarrollo sostenible 2025, otorgado por la Red Colombia del Pacto Global de Naciones Unidas y la Cámara de Comercio de Bogotá, al ser destacado entre más de 250 postulaciones por su aporte al Objetivo de Desarrollo Sostenible relacionado con Educación de Calidad.

Esta nueva apuesta se desarrollará con el apoyo de Universidad EIA, Comfama, AFOS, Compurent y Alianza para la Formación; organizaciones aliadas que comparten el propósito de fortalecer el acceso a formación pertinente y oportunidades de empleabilidad en una región estratégica para el desarrollo de Antioquia.

Con Academia Urabá, Indra Group reafirma su compromiso con una tecnología al servicio de lo esencial: generar oportunidades reales de formación, inclusión y empleo para más personas, y contribuir al desarrollo de territorios con alto potencial de transformación social.