Un informe alerta de que los recortes a la ayuda internacional sanitaria pueden suponer 14 millones de muertes evitables - MÉDICOS DEL MUNDO

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hasta 14 millones de personas podrían morir por una causa evitable hasta 2030 como consecuencia de los recortes que se han producido en los últimos meses a la ayuda internacional humanitaria y sanitaria por parte de los principales donantes, como Estados Unidos, según alerta un informe elaborado por las organizaciones Médicos del Mundo y medicusmundi.

"Los recortes de 2025 son catastróficos para todo el sistema de cooperación, no solo para la parte humanitaria, pero en salud en concreto ya venimos viendo recortes en acción humanitaria en los últimos tres años", ha afirmado la coordinadora de Incidencia Política, Cooperación y Derecho Internacional Humanitario de Médicos del Mundo, Emiliana Olaizola, durante la presentación del documento.

Tras ello, ha expuesto que este año tan solo se han cubierto el 25 por ciento de los fondos humanitarios solicitados, y que el sector de la salud ha perdido unos 650 millones de dólares (unos 555 millones de euros) en tan solo un año.

Aunque la mayor reducción de estos fondos por parte de Estados Unidos ha llegado con la Administración de Donald Trump al retirar el programa de financiación USAID, ha recordado que desde Washington ya se había reducido su aportación en un 40 por ciento los años anteriores.

"Lo grave de la retirada de USAID es sobre todo que ha sido de un día para otro. Esa es la gran catástrofe (...) que en un mes te digan que tienes que cerrar, no recibes un euro más, (...) en el ámbito de la salud ha tenido un impacto terrible", ha lamentado Olaizola, detallando que algunas regiones afectadas por graves crisis humanitarias, como el norte de Siria, han visto cerrar hasta el 80 por ciento de los centros de salud.

Todos estos recortes van a provocar un "incremento de las muertes" relacionadas con la salud, especialmente en cuestiones de partos o enfermedades crónicas, dejando a muchas personas sin acceso a los medicamentos con los que se estaban tratando hasta ahora.

Aunque el principal revés ha llegado por parte de Estados Unidos, Olaizola ha criticado que países como Francia, Reino Unido o Alemania también han recortado sus ayudas exteriores, y es que hasta 22 países donantes han reducido su esfuerzo financiero, que se prevé que sea un 17 por ciento menor al finalizar el año.

En el informe también se expone que las partidas destinadas por parte de España a la acción humanitaria han descendido un 20 por ciento respecto a 2023, un "significativo" retroceso que sitúa la proporción de ayuda oficial para el desarrollo destinada a acción humanitaria por debajo del 5 por ciento.

Por su parte, el responsable del área de investigación de medicusmundi España, Carlos Mediano, ha hecho especial énfasis en que algunos de estos países han justificado su decisión para poder aumentar su presupuesto en Defensa y llegar al compromiso del 5 por ciento alcanzado con la OTAN, poniendo a la cooperación humanitaria como una "política prescindible".

Los países empobrecidos y sectores sensibles como la salud pública y la asistencia humanitaria serán los más afectados, con reducciones proyectadas de hasta un 33 por ciento en ayuda humanitaria y financiación sanitaria.

LA INEQUIDAD EN EL ACCESO A LA SALUD

El especialista ha resaltado que todos estos recortes, unidos a las inequidades en el acceso a la salud en muchos países, van a provocar "muchas muertes prevenibles", y que en las próximas 24 horas van a fallecer 700 mujeres por problemas de embarazo o parto evitables, y que tiene que ver con la inequidad en el acceso a la salud.

"En estos 24 años de informes el mayor problema ha sido la inequidad, y la inequidad habla de justicia. La mayor parte de las muertes que ocurren en muchas partes del mundo son evitables. El acceso a la salud en las distintas partes del mundo es totalmente diferente", ha puntualizado Mediano.

Tras ello, ha realizado un llamamiento a tener en cuenta que, aunque el cambio climático es la "gran amenaza" para la salud a nivel mundial, hay otros retos como la digitalización en salud, cuyo mal uso podría acrecentar estas inequidades; como las resistencias antimicrobianas, que en 2050 acabará "con más vidas" que el cáncer; los conflictos armados; o el negacionismo.

Sobre este último punto, Mediano ha subrayado que el negacionismo tiene como "grandes enemigos a la ideología de género, el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que impide tener unas estrategias adecuadas enfocadas en estas tres cuestiones.

Además, ha explicado que el cambio climático está relacionado con la sanidad a través de dos vías, pues este fenómeno tiene efectos sobre la salud de las personas. Sin embargo, los propios sistemas de salud también pueden contribuir a este cambio climático, por lo que ha considerado necesario tener un sistema sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

FORMACIÓN FRENTE AL NEGACIONISMO

Por todo ello, ha instado a fomentar la formación y la participación de las personas en la importancia de ayuda internacional, de forma que se pueda enfrentar el negacionismo tanto con actos y políticas como con diálogo.

De forma parecida se ha pronunciado la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados Galiano, quien ha puesto un ejemplo sobre cómo transmitir la importancia de la utilidad de la cooperación internacional, en un contexto de "ofensiva" en su contra.

"A mí que me toca dar charlas con jóvenes y con personas que igual no están implicadas en lo que significa lo que hacemos (...) muchas veces dicen: bueno, ¿para qué sirve lo de la cooperación internacional? Y a mí el ejemplo que me suele salir más rápido es decirles la suerte que hemos tenido de haber nacido donde hemos nacido, porque cuando te pones enfermo tienes un sistema público de salud que te atiende. Y es el ejemplo que sale más rápido a la hora de explicar la cooperación internacional", ha expresado Granados.

A esta idea también se ha sumado el director de Alianzas para el Desarrollo Sostenible (AECID), José Ángel Calle Suárez, quien cree que la formación en materia de transformación social es el "único blindaje" que tiene para seguir fomentando su capacidad de actuar, así como para fortalecer sus organizaciones.