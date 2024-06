La inversión en infraestructura digital y capital humano es la herramienta para que Iberoamérica no se quede en la perif

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), bajo el título de 'Creer, crear y crecer. Iberoamérica ante el reto del crecimiento y la productividad', ha puesto sobre la mesa el debate sobre la era de la digitalización y la globalización de las marcas. El evento, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, reúne a 400 presidentes de compañías líderes y familias empresarias de América Latina y España, y personalidades institucionales de toda la Comunidad Iberoamericana.

Estos temas se han afrontado en dos mesas de debate. La primera de ellas, 'Desafíos y oportunidades en la nueva era digital', ha estado compuesta por Alfonso Gómez Palacio, CEO de Telefónica Hispam, Alba Medina, presidenta de la Asociación Iberoamericana de IA, Adriana Sarmiento, CEO y fundadora de CCXC, Juan Miguel Sucunza, vicepresidente ejecutivo de EULEN, y Patricia Santoni, CEO esenkAI, como moderadora. En la segunda, 'La importancia de las marcas en la era de la globalización', se han sentado Gregoire Bontoux, presidente de Majorica, Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, y Cristina Pineda, co- fundadora de Pineda Covalín, bajo la moderación de María José Arboleda, jefe de imagen Canal RCN.

Durante el primero de los paneles los ponentes han concluido que la infraestructura es el baluarte de la revolución tecnológica, lo que puede vincular a Iberoamérica a la IV Revolución Industrial o dejarla en la periferia en caso de no desarrollarse.

Alfonso Gómez Palacio ha destacado que "el reto de la revolución digital y la Inteligencia Artificial pasa por tener infraestructuras adecuadas y una sociedad en condiciones de usar la tecnología. Tenemos una infraestructura en las ciudades acorde a lo más avanzado. El reto es que tenemos 200 millones de latinoamericanos no conectados porque no saben usarla o no llega la infraestructura. Son necesarias políticas públicas y alianzas públicos-privadas para llevar la tecnología a quien no tiene acceso a ellas. Tenemos que cerrarlas brechas y no quedarnos atrás. Y la tecnología debe estar al servicio de las personas y no al contrario. Debe ser una digitalización con principios. Además necesitamos políticas públicas para defender nuestras infraestructuras digitales por el desafío del crimen cibernético. Y la tecnología debe estar al servicio de las personas y no al contrario. Debe ser una digitalización con principios y con las personas en el centro".

Adriana Sarmiento ha señalado que "la Inteligencia Artificial tiene tres pilares: la sostenibilidad para ser viable, la inclusión para que se expanda en América Latina y la ética para no dañar la privacidad de las personas. Es un gran beneficio y un gran reto porque la infraestructura no está balanceada en el mundo. En los próximos años EEUU tendrá cubierto el 80% por 5G y Latinoamérica solo tendrá el 7%. El gran riesgo que tenemos es no participar en la revolución digital y quedar relegados. Hay que apostar por la educación: Los jóvenes no solo deben ser usuarios de la IA sino tener pensamiento algorítmico para que vean la IA solo como una herramienta y puedan ser ellos los creadores de la IA. La normativa tiene que proteger la vulnerabilidad de la privacidad de las personas".

Emilio García Peruelles (CEO de Eulen Internacional) ha destacado que "hay que centrarse en el cliente y en el empleado para saber dónde aplicar la Inteligencia Artificial. Tenemos problemas para encontrar jóvenes que quieran trabajar en nuestras compañías. El precio de la digitalización son los ciberataques. Necesitamos normativa, controles tecnológicos desde lo más alto de la compañía y formar a las personas para que no caigan en timos tecnológicos y estar preparados para los ataques".

Por su parte, en la segunda mesa de debate se ha llegado al consenso de que las marcas deben ser, a la vez, fuertes y flexibles en el nuevo marco de la tecnologización y la globalización. Deben tener un valor añadido que les diferencie y que fidelic a los clientes.

Gregoire Bontoux ha subrayado que "hay que posicionarse correctamente en el extranjero primero buscando precios que no pueden ser ni muy caros porque quedamos fuera de mercado ni muy bajos que dan la sensación de poca calidad. Además, es importante encontrar aliados y talentos locales para proyectarse fuera. También es necesario un buen asesoramiento en temas de comunicación digital para tener mejor llegada". Mientras que Jaime Alberto Cabal ha insistido en que "las marcas para sobresalir a nivel global tienen que tener productos competitivos basados en la apuesta por la tecnología. En eso Corea ha ido muy rápido y Colombia muy lento. En Colombia vamos más lentos que en Corea del Sur porque ellos hacen políticas de estado a largo plazo y permanentes para posicionar productos en el extranjero y nosotros políticas de gobierno de corto plazo y sin el respaldo del estado a las empresas ni alianzas público-privadas como los coreanos".

Además, Cristina Pineda ha comentado que "las marcas deben tener identidad propia y valor añadido para destacar y tener éxito y proyección. Las marcas pueden proyectarse fuera a través de los lazos, crear vínculos de pertenencia, crear objetos que recrean experiencia que se entienden en cualquier parte del mundo. Las marcas deben contar historia que construyen vínculos de pertenencia".

Jordi Solé (Presidente UMusic Hotels) he subrayado que "la propuesta de valor va unido ahora en el sector hotelero a las experiencias del consumidor para fidelizarlos. Nuestro valor añadido es la experiencia que vive el cliente. Nuestro hotel en Madrid tiene una sala de conciertos, un teatro y un club. Es una experiencia distinta del consumidor relacionada con la música. El cliente quiere ser parte de una comunidad y de algo único".