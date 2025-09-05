Investigan la muerte violenta de una mujer en Vilagarcía (Pontevedra) tras precipitarse su hijo por una ventana

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional se encuentra investigando la muerte violenta de una mujer en el municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa tras precipitarse su hijo por una ventana.

El suceso, según fuentes consultadas por Europa Press, se produjo sobre las 18.30 horas de este viernes en un edificio de la calle Duque de Rivas.

Hasta el punto se desplazaron la Policía Nacional y Local, así como los profesionales sanitarios que atendieron al varón y fue trasladado en ambulancia a un centro sanitario.