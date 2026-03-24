José González reivindica en Caracas el "refuerzo y apoyo" institucional a los más de 30.000 gallegos en Venezuela

OURENSE 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha destacado este martes en su primera visita a Caracas (Venezuela) el "refuerzo y apoyo" institucional de la Xunta a los más de 30.000 gallegos y gallegas residentes actualmente en el país sudamericano.

Así lo ha trasladado, acompañado del secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez, y el embajador de España en el país, Álvaro Albacete, tras un encuentro de trabajo cuyo objetivo es "analizar la situación de la colectividad gallega" en un contexto de "especial complejidad política y social".

En concreto, González ha recalcado que la visita permitirá "continuar impulsando" las líneas de ayuda y acompañamiento social a las más de 30.000 personas que conforman la comunidad gallega en Venezuela --según la última Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjeiro (PERE), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)--.

Así mismo, el titular de Emprego, Comercio e Emigración ha incidido en la colaboración "clave" entre el Ejecutivo gallego y la Embajada de España, para "garantizar una atención próxima, eficaz y coordinada" a los gallegos residentes, y ha aprovechado para recordar las más de 12.700 persoas en Venezuela que "ya se beneficiaron desde 2018 de las ayudas económicas individuales", cuyo plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 6 de abril.

"Siguen siendo un recurso fundamental para cubrir necesidades básicas de subsistencia y atención sociosanitaria", ha añadido, y ha destacado, además, la línea de ayudas de emergencia social, para situaciones de especial vulnerabilidad.

Asimismo, José González visitará la Oficina Social y el Centro de Día de la Hermandad Gallega de Venezuela, manteniendo un encuentro con los responsables de las entidades gallegas en dicho país, y asistirá al estreno del documental 'Un pasaje de ida y de vuelta. Venezolanos y gallegos', que se celebrará en el Teatro Rosalía de Castro.