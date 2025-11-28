El joven fugado y detenido en República Dominicana tras ser condenado por una violación grupal en Vigo ya está en España

VIGO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El joven Miguel Ángel W.A., alias 'Edwin', que fue condenado a 11 años de prisión por participar en una agresión sexual grupal contra una chica en Vigo y grabarlo con un móvil, ha llegado ya a España, tras ser detenido a mediados de septiembre en República Dominicana, a donde había huido tras conocer la sentencia.

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han informado de que la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha recibido la notificación de que este viernes por la mañana ha llegado a Madrid el hombre, que fue juzgado junto a otro joven por esos hechos (este otro procesado fue condenado a 9 años de cárcel).

De este modo, se ha ejecutado la extradición de Miguel Ángel W.A., que fue detenido por la Policía Nacional de República Dominicana a mediados de septiembre, en el sector Restauración de San Pedro de Macorís. El hombre fue detenido mientras se desplazaba a bordo de un vehículo y fue trasladado en ese momento a la sede de Interpol en Santo Domingo, según informaron fuentes policiales del país.

Por el momento no se han confirmado los siguientes pasos, aunque fuentes judiciales apuntan a que la comparecencia para el ingreso en prisión se celebraría en Madrid y ese ingreso sería luego ratificado por la Audiencia de Pontevedra.

Según se recoge en la sentencia de la Audiencia Provincial, que posteriormente fue confirmada por el TSXG, la víctima conoció a los dos acusados en septiembre de 2022, en un local de ocio del Areal, y esa misma noche acudió al domicilio de los dos amigos. Una vez allí, la joven mantuvo relaciones sexuales consentidas en una de las habitaciones con uno de los dos condenados.

En un determinado momento, el otro condenado entró en la habitación y, tanto él como su amigo, que ya estaba en el interior, agredieron sexualmente a la víctima. Los magistrados subrayaron que la joven "les pidió que parasen, pero no lo hicieron", y señalaron que uno de ellos grabó la violación con su teléfono móvil.