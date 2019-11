Juana Acosta y Adriana Ugarte ponen voz a las defensoras de la tierra en Colombia

Publicado 08/11/2019 14:49:38 CET

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las actrices Juana Acosta y Adriana Ugarte se han unido a una campaña de Oxfam Intermón que denuncia la violencia que sufren mujeres que defienden el medio ambiente y los derechos de la población rural en Colombia.

Mediante un programa de realidad virtual, los rostros de Juana Acosta y Adriana Ugarte se funden con el de Victoria, una mujer imaginaria que representa a todas las defensoras asesinadas en Colombia y que es el símbolo de la iniciativa.

"Me llamo Juana Acosta", dice la actriz en el vídeo, "soy colombiana y me siento afortunada porque yo sí puedo hablar, pero hay muchas mujeres en Colombia que no tienen la misma suerte". Un mensaje similar es el que transmite Adriana Ugarte: "Están siendo amenazadas y asesinadas por defender la tierra y el medio ambiente".

Colombia es ya el segundo país más peligroso del mundo para los defensores medioambientales. Por ello, Oxfam ha lanzado esta campaña, cuyo objetivo es que el presidente de Colombia, Iván Duque, tome medidas de prevención y protección para poner fin a los ataques y amenazas.

También se han sumado a la campaña artistas de distintos ámbitos. Raquel Riba Rossy ha ilustrado a través de su personaje Lola Vendetta el lema de la campaña 'Juntas Somos Victoria', en un cartel y en camisetas de comercio justo cuyos beneficios se destinarán a las organizaciones colombianas que participan en la iniciativa. Más artistas como Carlos Vives, Aterciopelados y Marta Gómez la han difundido en sus redes sociales.

Por su parte, Bomba Estéreo ha cedido la canción 'Flower power' para apoyarla, y Monsieur Periné ha cedido el escenario a varias defensoras en su última gira de conciertos en Colombia, para darles voz.

'Juntas somos Victoria' es el lema de esta campaña que denuncia "la persecución, vigilancia, insultos, agresiones sexuales, torturas y asesinatos" que sufren muchas mujeres del entorno rural por denunciar el deterioro del medio ambiente en sus comunidades por la explotación legal e ilegal de recursos naturales. Esta situación se ha visto agravada desde la firma en 2016 del Acuerdo de Paz, momento desde el cual, 55 defensoras han sido asesinadas en Colombia, según denuncia Oxfam.

Además, la innovación tecnológica usada en la campaña permite mediante una aplicación en un móvil que una persona, con su voz y sus movimientos, dé vida a Victoria para que esta, en tiempo real, comunique públicamente el mensaje a través de una pantalla.

Las defensoras del territorio y del medio ambiente que participan en la iniciativa pueden así, protegidas por el anonimato, denunciar en mensajes de vídeo su situación personal y hacer llegar sus exigencias a las autoridades colombianas.