Kast decreta el estado de catástrofe en la comuna de Las Condes, en el este de Santiago de Chile, por torrente de agua

El desbordamiento de canales provocó un alud de barro en la comuna de Las Condes, arrastrando vehículos y dejando las calles cubiertas de lodo tras las fuertes lluvias que azotaron Santiago de Chile. - Manuel Urzua / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha decretado el estado de catástrofe en la comuna de Las Condes, ubicada en la capital del país, Santiago, tras un aluvión de agua y barro que ha dejado graves daños en viviendas y vehículos. La rápida activación de la emergencia ha obligado a desplegar un operativo interministerial y a evacuar a más de 1.200 personas de centros educativos y de salud.

La decisión del Gobierno, adoptada tras una reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) regional, busca liberar de forma inmediata todos los recursos del Estado para hacer frente a la crisis. En la zona ya se encuentran desplegados efectivos del Ejército y maquinaria pesada, bajo la supervisión de los ministerios de Interior, Obras Públicas, Defensa, Salud y Energía.

El biministro del Interior y portavoz del Gobierno, Claudio Alvarado, ha instado a la población en rueda de prensa a no acercarse a los sectores afectados para no entorpecer los trabajos de limpieza y despeje de vías. Alvarado ha justificado además la decisión de no activar las alarmas del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) de los teléfonos móviles argumentando que el aluvión se generó "de un minuto para otro" y que emitir una orden de evacuación sin tener claridad sobre el perímetro exacto de afectación habría generado "mucha más confusión".

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, ha calificado de "brutal" la remoción de tierra provocada por las lluvias, asegurando que "el cerro se dio de manera casi completa". San Martín ha salido al paso de las críticas sobre una supuesta falta de mantenimiento, aclarando que el municipio y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) habían limpiado recientemente la zona de la Quebrada Honda y el túnel subterráneo tras los incendios del verano.

Las autoridades locales han suspendido las clases en los colegios de la comuna para este viernes y han pedido a los empleadores de la zona que permitan a sus trabajadores ausentarse si no es estrictamente necesario acudir. El municipio ha habilitado además un albergue en el Centro Comunitario Santa Zita para acoger a las familias afectadas, mientras los equipos de la Dirección de Desarrollo Comunitario continúan realizando el catastro de daños en los hogares que han quedado aislados.