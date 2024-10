Kazajstán se incluyó en la lista de los mejores países para viajar de Lonely Planet en Best in Travel 2025.

(Información remitida por la empresa firmante)

Astana, 23 de octubre de 2024 -

Lonely Planet ha anunciado que Kazajstán es uno de los mejores países para viajar en su clasificación anual Best in Travel 2025.

Cada año, los expertos de Lonely Planet realizan una cuidadosa selección de destinos basándose en las recomendaciones de viajeros, empleados, autores y otros profesionales del sector turístico. En 2025, la elección recayó en Kazajstán, que destaca entre otros países por su rica historia, la diversidad de sus paisajes y un patrimonio cultural único.

Yerzhan Erkinbayev, Viceministro de Turismo y Deportes de la República de Kazajstán, ha declarado: *La inclusión de Kazajstán en la clasificación Best in Travel 2025 de una publicación tan autorizada como Lonely Planet refleja el creciente interés mundial por el turismo en Kazajstán. Mientras seguimos promoviendo internacionalmente la auténtica cultura y la diversa naturaleza del país, mantenemos nuestro compromiso con los principios del turismo sostenible*.

Nitya Chambers, Vicepresidenta Senior de Contenidos y Editora Ejecutiva de Lonely Planet, ha declarado: *Best in Travel 2025 es la última versión de nuestra carta de amor anual al mundo. Estamos orgullosos de los destinos que hemos incluido en esta edición y nos entusiasma compartir la visión y el conocimiento local que hay detrás de nuestras recomendaciones. Confiamos en que nuestra lista inspire a los viajeros a hacer nuevos descubrimientos el año que viene*.

Kazajstán, que ha entrado en esta prestigiosa lista, se describe como un país donde las tradiciones ancestrales y la modernidad se entremezclan y cada visitante puede encontrar algo único para sí mismo. La publicación de Lonely Planet afirma: *Kazajstán no es sólo un lugar que visitar, es todo un mundo por descubrir, un viaje que merece la pena emprender y una historia de la que formar parte. El susurro de la antigua Ruta de la Seda puede sentirse en las vastas estepas que rodean las ciudades kazajas*.

Reconocidas ediciones de viajes de todo el mundo valoran muy positivamente el potencial turístico de Kazajstán. Conde Nast Traveler y Wanderlust incluyeron a Kazajstán entre los principales destinos mundiales para viajar en 2024. Asimismo, la ciudad de Almaty se incluyó en el TOP-52 de los mejores destinos turísticos según The New York Times.

Referencia:

Lonely Planet es una editorial internacional líder en guías e información de viajes, que ofrece consejos y recomendaciones detalladas sobre viajes. La publicación existe desde hace más de 50 años, desde 1973. Lonely Planet publica guías de viaje en más de 14 idiomas y cubre 195 países. Lonely Planet no sólo ofrece información sobre destinos, sino que también inspira a la gente a viajar publicando artículos y listas de los mejores lugares para visitar, como Best in Travel.

Best in Travel es un hito y un acontecimiento importante para la comunidad mundial de viajeros, ya que presenta los destinos turísticos más relevantes e inspiradores. Esta clasificación anual se publica por decimoquinta vez en 2025. Se centra en países y regiones que ofrecen experiencias únicas y demuestran su compromiso con el turismo sostenible.

Compañía Nacional de Turismo Kazajstán

info@qaztourism.kz

Enlace página web: https://qaztourism.kz/en/