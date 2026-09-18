Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

-- 09.00 horas: En Toledo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste al desayuno de trabajo del V Foro Iberoamericano de Género, hotel Eurostars Palacio Buenavista (C/ de los Concilios, 1); y a las 11.00 horas, interviene en la sesión de apertura del V Foro Iberoamericano de Género.

-- 11.00 horas: En Toledo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, preside el V Foro Iberoamericano de Género. En el Hotel Eurostars Palacio Buenavista (C/ de los Concilios, 1).

--11.30 horas: El presidente del Gobierno visita el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAC), acompañado de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. En el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) (C/Nicolás Cabrera, 13-15).

-- 11.30 horas: En Madrid, entidades defensoras de los derechos humanos en España, respondiendo a la convocatoria internacional impulsada por ILGA Europa y EPOA, reclaman el fin de la represión de Turquía contra las personas LGTBI+ y sus asociacionesl. Leerán un manifiesto y harán declaraciones para exigir responsabilidades tanto a Turquía como a la Unión Europea. En la calle frente al edificio de la embajada de Turquía (C/ de Rafael Calvo, 18, 2a b).

-- 13.30 horas: En Madrid, la Universidad Pontificia Comillas acoge la V edición del congreso organizado por la Sociedad de Científicos Católicos de España en el que se presentan los resultados del primer análisis de las creencias, prácticas y opiniones religiosas de la comunidad científica en España. En la Universidad Pontificia de Comillas (C/ Alberto Aguilera, 23).

-- 14.30 horas: En Madrid, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, preside la Conferencia Sectorial de Educación. A las 12.00 horas, al comienzo de la misma, podrán acceder al mudo únicamente los gráficos, que podrán acceder al Ministerio a partir de las 11:45 horas. Al finalizar la Sectorial, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, atenderá a los medios de comunicación, que podrán entrar al Ministerio a partir de las 14:30 horas. En la sede del Ministerio (C/de Los Madrazo, 17).

-- 20.30 horas: En Madrid, celebración de la cuarta edición del concierto "Salud para África" a beneficio de Fundación Recover, en la Sala Morocco de Madrid.