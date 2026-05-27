Avance de la Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para mañana

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

-- 08.45 horas: En Barcelona, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, preside la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Educación. El acto inaugural tendrá lugar a las 09.00 horas y a las 17.00 horas, se celebrará la rueda de prensa. En el Palacio de Pedralbes.

-- 09.00 horas: En Madrid, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, comparece para presentar el Informe anual de la institución correspondiente al año 2025, ante el Pleno del Congreso de los Diputados y online.

-- 09.30 horas: En Madrid, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene en los Desayunos Informativos de Europa Press. Será presentado por el ministro de Hacienda, Arcadi España. Hotel Hyatt Regency Hesperia (Pº de la Castellana, 57) NOTA: Puede seguirse vía streaming en https://www.youtube.com/watch?v=vLil3YWb8OE.

-- 10.00 horas: En Madrid, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) celebra su evento anual Working for Diversity. Interviene la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En el Museo de América (Av. de los Reyes Católicos, 6).

-- 10.00 horas: En Madrid, el Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) de Cáritas Madrid abre sus puertas por la elaboración del regalo que la Pastoral Social de la Iglesia al Papa León XIV durante su primera visita al centro de CEDIA, elaborado por personas en riesgo de exclusión (C/ Santa Hortensia, 1B).

-- 10.00 horas: En Madrid, Helppet presenta un estudio nacional sobre la pérdida de mascotas en España. En Havas Village Madrid (C/ Eloy Gonzalo, 10).

-- 10.00 horas: En Madrid, AEDRH celebra la II edición de los Premios 2026 de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). En All in One CaixaBank (Plaza de Colón, 1).

-- 10.30 horas: En Barcelona, el BSC inaugura su tercer ordenador cuántico, el EuroQCS-Spain. En Plaça Eusebi Güell, 1-3.

-- 11.00 horas: En Madrid, la ministra Sira Rego inaugura un encuentro sobre juventud extutelada organizado por FEPA. En el Salón de actos de la Biblioteca Miguel de Cervantes, Universidad Rey Juan Carlos. Campus de Vicálvaro.

-- 11.00 horas: En Madrid, Gala de Premios organizada por la Fundación Caminos, en colaboración con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, inaugurada por Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados y clausurada por Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. En el Teatro Real.

-- 11.00 horas: En Madrid, Forética celebra la novena edición del encuentro empresarial 'Circular Economy Business Forum', organizado en el marco del Grupo de Acción de Economía Circular. En Espacio Rastro (C/?San Cayetano, 5).

-- 12.00 horas: En Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) celebra el centenario del Museo Geominero del Instituto Geológico y Minero de España (IGME- CSIC), con la visita del Rey Felipe VI, acompañado de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino; la directora del Centro Nacional IGME-CSIC, Rosa María Mateos; y la directora del Museo Geominero, Ana Rodrigo (C/ Ríos Rosas, 23).

-- 12.00 horas: En Madrid, el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ofrece declaraciones a los medios con motivo de la presentación de un documento que pide regular el alquiler y ampliar la vivienda social laza de las Cortes (Congreso, frente a la Puerta de los Leones) .

-- 12.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, acude a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para presentar el nuevo índice índice de peligro de incendios forestales (IPIF). Posteriormente, a las 12.45 horas, se hará un briefing impartido por técnicos de la agencia para explicar en detalle el nuevo índice de peligro de incendios forestales. C/ Leonardo Prieto Castro, 8.

-- 12.30 horas: En Castellón, la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) celebra su Congreso Anual, en una jornada inaugurada por la Reina Sofía. En el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón de la Plana (Av. de la Mare de Déu del Lledó, 50).

-- 16.30 horas: Conversaciones C que organiza la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso. En el Congreso.

-- 18.30 horas: En Madrid, ceremonia de entrega de los Premios Ernesto Cardenal 2026. En Casa de América (Acceso por Plaza de Cibeles, sn).

-- 19.00 horas: En Madrid, el Rey Felipe VI aisste a la corrida de la Asociación de la Prensa. Plaza de Toros de Las Ventas (C/ Alcalá, 237).

-- 19.00 horas: En Madrid, misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas celebra un encuentro con la prensa con motivo de sus 60 años de misión. En O_Lumen (C/ Claudio Coello, 141) y online.

-- 19.00 horas: En Madrid, COGAM (Colectivo LGTBI+ de Madrid) celebra la gala de los Premios Triángulo 2026, en el marco de su 40 aniversario. En la sede de la Unión General de Trabajadores (UGT) Avenida de América, 25.