Herido tras una colisión entre un tranvía y un turismo en Vitoria-Gasteiz

Archivo - El tranvía de vitoria - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha resultado herido tras chocar contra un tranvía en la rotonda de América Latina de Vitoria-Gasteiz, pasadas las 7.00 horas de este domingo.

La víctima ha sido trasladada al Hospital de Txagorritxu con pronóstico reservado, según han informado a Europa Press en fuentes de la Policía Local de la capital alavesa.

Los hechos han tenido lugar a las 7.02 horas cuando el automóvil que conducía la víctima ha arremetido contra un tranvía a la altura de la rontonda de América Latina, tras lo cual ha tenido que ser trasladado a Txagorritxu.

Como consecuencia del fuerte impacto, han detallado las mismas fuentes, el tranvía se ha salido de las vías y es necesaria la intervención de una grúa especializada para recolocarlo.

Por el momento, el servicio entre las paradas Intermodal y Honduras está interrumpido.