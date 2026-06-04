Nota a la agenda de Sociedad

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rogamos modifiquen en nuestra agenda de hoy la siguiente convocatoria que, por error, no recoge la hora correcta:

-- 15.20 horas: La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, atiende a los medios de comunicación antes de participar en el V Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo, en el marco de actividades de la próxima XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Sede de Santa María de La Rábida, en Huelva.

Es todo. Gracias.