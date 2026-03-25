Transición Ecológica celebra desde hoy en Málaga la XIII Conferencia Iberoamericana de ministros de Medio Ambiente

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, interviene en la presentación del libro ‘El arte de impulsar el cambio’ de Pedro Fresco, en la Biblioteca del Ateneo, a 23 de marzo de 2026 - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) celebrarán este miércoles y jueves 25 y 26 de marzo la XIII Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Medio Ambiente y Clima en el Museo de Málaga.

El evento estará organizado en cuatro sesiones temáticas vinculadas al despliegue de sistemas de alerta temprana y evaluación de riesgos del impacto del cambio climático; gestión sostenible del agua; biodiversidad y gestión forestal, y protección del océano y contaminación por plásticos.

Durante el mismo, se adoptará la Agenda Medioambiental Iberoamericana como marco programático central de la cooperación ambiental hasta 2030. De acuerdo con Transición Ecológica, servirá para fortalecer la gobernanza ambiental, facilitar el intercambio de buenas prácticas y crear sinergias con las agendas globales. Además, se adoptará una declaración ministerial.

En la segunda jornada --el jueves-- se realizará una visita privada a la Finca de la Almoraima (Parque Natural de los Alcornocales, Cádiz), de titularidad pública propiedad del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN).

La XIII Conferencia coincidirá con el 35º aniversario de la creación de la Conferencia Iberoamericana y se enmarca en las actividades preparatorias para la XXX Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno en 2026, que se desarrollará en Madrid bajo el lema 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la Proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo'.