El Lehendakari invita al Papa a participar en 2027 en el recuerdo del 90 aniversario del bombardeo de Guernica

El papa León XIV y el lehendakari, Imanol Pradales - SIMONE RISOLUTI

BILBAO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha invitado formalmente al papa León XIV a participar, el año próximo en Euskadi, en el recuerdo del 90 aniversario del bombardeo de Gernika. "El Papa conoce Gernika, y conoce el significado de Gernika como símbolo de paz y como símbolo de denuncia de la barbarie de la guerra y, además, como un símbolo universal", ha dicho.

En declaraciones efectuadas en la Plaza de San Pedro, tras mantener un encuentro de varios minutos con el Papa, Pradales ha relatado que ha solicitado a León XIV que la Santa Sede les pueda acompañar en esta conmemoración el próximo año, ya que será un momento "importante para el pueblo vasco, pero también para todos los lugares del mundo en los que se sufren guerras y barbaries".

Tras considerar el encuentro de "un gran valor simbólico institucional", ha subrayado que abre la oportunidad de reforzar la relación entre Euskadi y la Santa Sede. "Hoy traíamos a Roma una agenda de propuestas y de valores, no sólo una visita de cortesía, sino un conjunto de propuestas basadas en valores", ha enfatizado.

En su conversación con el papa León XIV, le ha agradecido personalmente "lo que está haciendo, los mensajes que está lanzando al mundo y la imagen que está proyectando desde el inicio de su pontificado". "Esto significa que he puesto en valor lo que hace en favor de la paz, de la dignidad humana, de los derechos humanos, de la justicia social o del cuidado del planeta. Es muy importante que en el actual mundo que estamos viendo, de autoritarismos, de populismos, de todo, haya voces con autoridad moral en un contexto internacional tan convulso y la voz del Papa es una voz muy relevante", ha dicho.

Además, ha pedido al pontífice que siga reforzando "esa brújula moral que necesitan hoy Europa y el mundo" y le ha mostrado la disposición de Euskadi "dentro de nuestro tamaño y nuestra humildad, para tener y hacer esfuerzos compartidos".

A su vez, León XIV le ha trasladado un mensaje "de paz y de esperanza" para la ciudadanía vasca y para los creyentes vascos, ante los "desafíos que tiene el mundo actual y el momento tan complicado que en el ámbito internacional estamos viviendo".

Por otro lado, Pradales ha invitado formalmente también a que el papa pueda visitar Euskadi en algún momento. "El Santo Padre ha mostrado conocer bien Euskadi, el País Vasco. Conoce Bilbao, ha estado en varias ocasiones, conoce Gernika, y tiene buenos amigos por allí", ha señalado, para recordar que se cumplirá el 90 aniversario del bombardeo de Guernica el 26 de abril del 2027.

"El Papa conoce Gernika, y conoce el significado de Gernika como símbolo de paz y como símbolo de denuncia de la barbarie y de la guerra, y además como un símbolo universal. Le he solicitado que la Santa Sede nos pueda acompañar en esta conmemoración el próximo año, que será un momento importante para el pueblo vasco, pero también para todos los lugares del mundo en los que se sufren guerras y barbaries", ha manifestado.

En este sentido, ha mostrado su esperanza en que el próximo año, en el 90 aniversario del bombardeo, el Papa les pueda acompañar "de alguna manera en esa necesidad de ejercer la memoria que tendremos que trabajar durante los próximos meses". "Él está muy centrado en la visita que tiene a España próximamente y lo cierto es que abril del 27 queda lejos, pero queda cerca, con lo cual trabajaremos", ha dicho sobre la posibilidad de que el Papa acepte su invitación.

El jefe del ejecutivo vasco ha agradecido al Papa su mensaje a favor de la paz y de la esperanza, y le ha obsequiado con tres presentes: el libro 'Guernica', de Juan Larrea, una reproducción reinterpertada de la obra de Picasso del artista vasco José Luis Zumeta, así como poesía en euskera y quechua.

Pradales ha asistido a la audiencia general presidida por el Santo Padre en la Plaza San Pedro, junto al secretario General de Acción Exterior y Euskadi Global, Ander Caballero.

SECRETARIO DE ESTADO

Posteriormente a la conversación con el Papa, Pradales se ha reunido durante una hora con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, con el que ha conversado sobre el momento que está viviendo Europa, sobre la necesidad de "reforzar los valores humanistas y el proyecto europeo en esos valores fundacionales, cuando hay fuerzas que están combatiendo estos valores".

Además, el jefe del ejecutivo vasco ha expuesto a Parolin dos temas que "son relevantes en Euskadi, en términos de memoria y convivencia, lo que afecta al proyecto de ley que estamos trabajando en justicia restaurativa, algo muy relevante que permite acercar a víctimas y victimarios del terrorismo" y el modelo vasco de acogida e integración de las personas migrantes, "en un momento en el que la migración se ha convertido ya en un fenómeno de inusitada relevancia en la sociedad europea y también en la sociedad vasca".

También ha compartido con Parolin la posibilidad de que el Santo Padre pudiera hacer un gesto en relación con el bombardeo el próximo año.

"Desde Euskadi queremos aportar a la construcción de una Europa mucho más humana. Necesitamos mirar menos al mercado y a la tecnología, y más a las personas. Necesitamos una Europa más humana y recuperar los valores humanistas", ha afirmado Pradales, para destacar la voluntad de Euskadi de estar presente en aquellos espacios en los que se abordan estos grandes desafíos globales. "Queremos aportar desde la humildad de lo que somos, una visión comprometida con esos valores. Los valores de la paz, de la dignidad humana y de la democracia", ha añadido.