León XIV bendecirá las ambulancias de sor Lucía Caram

Archivo - La monja Sor Lucía Caram durante la presentación de la iniciativa #RetoHospitaldeCampaña, en la sede de Atrevia, a 21 de febrero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Desde el inicio de la guerra de Ucrania, hace un año el próximo 24 de fe - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV bendecirá este martes en torno a las 18:00 horas las ambulancias de la religiosa Sor Lucía Caram, según han confirmado a Europa Press fuentes del Arzobispado de Barcelona.

La bendición tendrá lugar antes de que el Pontífice se dirija al Estadio Olímpico Lluís Companys, donde presidirá una vigilia, según han precisado las mismas fuentes.

En un vídeo en redes sociales, la propia sor Lucia Caram explica que el Papa dará su bendición esta tarde a la caravana de ambulancias que partirán a Ucrania con ayuda humanitaria. Se trata de la "segunda caravana de la bondad" formada por 31 vehículos.

"Queremos que la bondad atraviese Europa, toda esta gente buena puede ser el revulsivo para el cambio de nuestro mundo. Que los kilómetros que vamos a hacer se conviertan en caminos que conducen hacia la paz", ha subrayado la religiosa.

León XIV ha aterrizado este martes en Cataluña para la segunda parte de su visita a España, que comenzó el pasado sábado en Madrid y se prolongará hasta el próximo viernes cuando se despedirá del país desde Tenerife.