León XIV confirma su reunión con víctimas de abusos en España pero "no todas": "Sigue siendo una herida abierta"

El Papa León XIV preside la misa de Corpus Christi, en la plaza de Cibeles, a 7 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV oficia la solemnidad del Corpus Christi en Madrid con una misa y posterior procesión eucarística en el entorno de la cap - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

León XIV se reunirá este lunes 8 de junio en Nunciatura con víctimas de abusos en la Iglesia en un encuentro de carácter privado, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del mismo.

Dada la apretada agenda del Pontífice durante esta visita, el encuentro de carácter privado se podría agendar a primera hora de la tarde del lunes, tras la comida con los obispos españoles en Nunciatura y antes de su salida al acto de oración y homenaje a la Virgen de La Almudena.

La Iglesia española ha sido la encargada de organizar esta reunión, que el Vaticano confirmó el pasado viernes y de la que, según dijo, se proporcionará "más información" después del encuentro "si fuera necesario", por "respeto" a sus "deseos y la confidencialidad requerida".

El propio León XIV hizo referencia este sábado a los abusos cometidos en el seno de la Iglesia a preguntas de los periodistas que viajaban con él en el avión que le ha trasladado desde Roma al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. "Sigue siendo una herida abierta", aseguró al respecto.

En este sentido, también señaló que se reunirá con algunas víctimas --pero "no todas" como precisó-- durante su primer viaje apostólico a España, al tiempo que reiteró su "compromiso" y el de toda la Iglesia para luchar contra esta lacra.

Además, durante el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Real de Madrid, el Rey Felipe VI se refirió por primera vez al "dolor" causado por los abusos en el seno de la Iglesia y alabó la "firmeza" del Pontífice para acabar con esta lacra.

Organizaciones de vítimas que no estarán presentes en la reunión han criticado su ausencia. Precisamente, este mismo domingo Miguel Hurtado, primer denunciante de abusos de la Abadía de Montserrat ha simulado frente a la Nunciatura un encuentro con Robert Prevost en el que le ha exigido que se comporte "como lo que predica".