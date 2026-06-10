León XIV insta a renunciar a las "palabras hirientes" y pide que el odio ceda paso a la paz

El Papa León XIV llega en el Papamóvil al Movistar Arena, a 7 de junio de 2026, en Madrid (España). El encuentro titulado ‘Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte’ reúne a representantes de distintos ámbitos para refl - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

El abad de Montserrat agradece su testimonio "a favor de todo lo humano"

MONISTROL DE MONTSERRAT (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El papa León XIV ha pedido este miércoles en su discurso en la Abadía de Montserrat tras el rezo del Rosario a renunciar a "las palabras hirientes, al juicio inmediato, a la murmuración y a las calumnias" y que el odio ceda paso a la esperanza y la paz.

En un discurso en el que ha alternado catalán y castellano, ha asegurado: "Aprendamos a custodiar y a cultivar el amor en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo en las redes sociales, en los debates políticos y en las comunidades cristianas, de modo que el odio ceda paso a la paso a la esperanza y la paz".

Ha asegurado que Jesús muestra el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad y la mansedumbre, pero al mismo tiempo "desenmascara la violencia que puede esconderse en palabras y actitudes: la crítica que humilla, la condena que destruye y la agresividad que divide".

"Esa violencia escondida puede revestirse muchas veces de aparentes armaduras con las que intentamos proteger nuestras heridas, nuestros miedos o el sufrimiento causado por las injusticias", ha subrayado.

León XIV ha remarcado que la imagen de la Virgen de Montserrat muestra a Jesús como un niño indefenso en su regazo, invitar a quererse unos a los otros: "Depongamos hoy a sus pies las corazas que han endurecido poco a poco el corazón".

Ha afirmado que la esfera que porta la Moreneta invita a reconocerse "hermanos y hermanas, donde nadie quede excluido y donde la comunión sea más fuerte que toda división".

"CONVERSIONES PROFUNDAS"

Ha recordado las palabras de su antecesor, el papa Francisco, sobre la Virgen de Montserrat, y ha añadido que suscita "conversiones profundas" como la de San Ignacio de Loyola.

Ha afirmado que los muros de la abadía podrían narrar historias de devoción, gratitud y esperanza y en ellos han quedado custodiados "las alegrías y las penas, los gozos y las lágrimas de tantos fieles y han escuchado las voces celestiales" de la Escolania de Montserrat, concluyendo su discurso con unos versos del 'Virolai'.

El abad Manel Gasch ha agradecido al Pontífice "su testimonio a favor de todo lo humano y la radicalidad" de su denuncia de la violencia para conseguir un mundo sin guerras.

"Quiero pensar que todos los cristianos catalanes están aquí presencial o virtualmente y os dan otra bienvenida a Catalunya a través de Monsterrat", ha expresado.

Gasch ha agradecido la compañía de obispos de fuera de Cataluña, y ha dicho que, en su generosidad, Santa Maria de Montserrat "sonríe permanentemente a todos los que se le acercan" para acoger a todos.

"Nuestra oración es que todo el que llegue como visitante se vaya como peregrino caminando hacia la patria celestial", y la ha agradecido que clausure los mil años de visa monástica ininterrumpida en la Abadía.

"ABRAZO LLENO DE AFECTO FILIAL Y DE COMUNIÓN ECLESIAL"

El obispo de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xavier Gómez, ha dado la bienvenida al Papa: "Le acogemos con un abrazo lleno de afecto filial y de comunión eclesial".

"Es una alegría inmensa recibirle en la santa montaña de Montserrat donde el pueblo catalán y tantos pelegrinos vienen a encontrarse con Dios bajo la mirada de la Moreneta", ha añadido Gómez.

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