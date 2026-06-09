León XIV lamenta los "feminicidios" y llama a abordar entre "todos" esta "realidad dramática"

El Papa León XIV (2d) durante la vigilia de oración, en el Estadio Olímpico Lluís Companys, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - KIKE RICÓN/EUROPA PRESS/POOL

Pide un sistema sanitario que atienda la salud mental de los jóvenes y no "espiritualizar" el dolor

BARCELONA, 9 Jun. (de la enviada especial de Europa Press Laura Ramírez) -

El Papa León XIV ha lamentado la "violencia contra las mujeres" que "a menudo" desemboca en "feminicidios" y ha pedido a abordar este problema "todos", sea "personalmente" sea "como sociedad". Es la primera vez que el Pontífice se refiere en un acto público durante su visita a España en temas relacionados con la igualdad y en concreto sobre la violencia de género.

"Tantas crónicas policiales, todavía hoy, reflejan un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones, y en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios", ha subrayado León XIV este martes, durante la vigilia en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

A la pregunta de una joven cuyo padre intentó asesinar a su madre cuando ella era pequeña, el Pontífice ha indicado que la violencia machista es una "realidad dramática que tiene raíces antropológicas y culturales" y ha llamado a "abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad". "A nosotros nos corresponde afrontarla en todas sus dimensiones", ha insistido.

Además, ha subrayado la responsabilidad de cada persona y ha precisado que "si existe violencia, si triunfa el egoísmo, si incluso el amor entre familiares se transforma en odio", es necesario plantear algunas preguntas "a las dinámicas de la sociedad, a la cultura del individualismo, a la tentación de la violencia" y "no a Dios".

"No podemos atribuir a Dios lo que ha sido confiado a nuestra responsabilidad, no podemos imaginar que Dios desde lo alto responda a nuestras necesidades de forma automática o impida milagrosamente que el mal suceda. Él nos ha dotado de inteligencia y voluntad, nos ha dado una conciencia", ha añadido.

PERDONAR NO IMPLICA VOLVER A TENER RELACIÓN

Asimismo, ante la pregunta de la joven sobre cómo puede perdonar a su padre después de lo que hizo, Prevost ha aclarado que el perdón no implica en todos los casos volver a mantener una relación con la persona que te ha hecho daño, sobre todo, en casos de violencia.

"No debemos pensar que el perdón equivalga siempre y en todos los casos a volver a la situación anterior o a vivir una relación plena con quienes nos han herido", ha advertido. En su lugar, ha puntualizado que se puede "rechazar toda forma de odio o venganza" y "rezar" por el agresor.

Por otro lado, ante el testimonio de otra joven que ha contado cómo la depresión la llevó a intentar suicidarse, el Papa ha reclamado "un sistema sanitario que incluya entre sus prioridades este malestar invisible y generalizado, que afecta también a los jóvenes".

"Es importante tomar conciencia de cómo la salud mental se ve cada vez más amenazada en el contexto de sociedades que se consideran avanzadas. Es una señal de que hay algo profundamente erróneo en una cierta idea de crecimiento que somete a las personas a presiones, expectativas y tensiones que comprometen equilibrios fundamentales", ha explicado.

CONTRA MODELOS CULTURALES DE VENCEDORES

A su vez, ha denunciado que "algunos modelos culturales" quieren siempre "vencedores y perfectos" de forma que "el límite, la fragilidad y el dolor" son "eliminados, confinados al silencio ensordecedor de la soledad o incluso de la vergüenza". "En estos momentos, podemos pensar instintivamente que también Dios nos haya abandonado. Pero la cruz de Jesús nos dice que Dios no nos abandona", ha enfatizado, entre los aplausos de los fieles.

Además, ha pedido "no espiritualizar el dolor, reconduciéndolo superficialmente a la 'voluntad de Dios' o a algún misterioso proyecto suyo" porque, según ha avisado, esto corre "el riesgo de minimizar ese sufrimiento, de silenciarlo, de herir a las personas". "Dios no quiere el sufrimiento", ha afirmado.

En unas respuestas en las que ha intercalado el catalán y el castellano, el Papa también ha criticado la "idolatría del beneficio y el rendimiento, el afán de tener que producir siempre y ser vencedores, así como el culto a la propia imagen" que, a su juicio, son "anestésicos para adormilar la conciencia y adaptarla a una cierta idea de sociedad".

Frente a ello, ha instado a "detenerse" y "cultivar espacios de silencio" para "desarrollar un pensamiento crítico respecto a un sistema social que no pone a la persona en el centro y provoca situaciones de injusticia y de pobreza".

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