León XIV reconoce que sociedad e Iglesia "no siempre" estuvieron "a la altura" durante la conquista de América

El Papa León XIV interviene durante su visita al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). León XIV es el primer papa que pronuncia un discurso como jefe del Estado Vaticano ante diputados y senadores, en el marco de su viaje of - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha afirmado que sociedad e Iglesia católica "no siempre" estuvieron "a la altura" en la época del descubrimiento y la conquista de América. Así lo ha indicado este lunes durante su discurso ante el Congreso de los Diputados, en el marco de su viaje a España.

Robert Prevost ha recordado a los Reyes católicos Isabel y Fernando remitiéndose a "aquel momento en que España quedó situada ante responsabilidades históricas de carácter universal".

"Hay que reconocer que la sociedad y la misma Iglesia no siempre estuvieron a la altura de las intuiciones que encontraban eco en su propia tradición cristiana", ha explicado, al tiempo que ha ensalzado la postura que tomaron "la Escuela de Salamanca --y de manera particular, fray Francisco de Vitoria junto con otros dominicos y jesuitas--".

"En aquella sede universitaria, hace quinientos años, cuando se abrían mundos nuevos y posibilidades inmensas en las relaciones entre los pueblos, algunos maestros comprendieron que la razón no podía ser invocada para revestir de legitimidad cuanto la fuerza o el interés presentaban como conveniente. Introdujeron así en el discernimiento histórico la pregunta por el valor irreductible de todo ser humano y los límites morales del poder", ha apuntado.

De manera sutil, León XIV se había referido ya a la evengelización de los pueblos latinoamericanos en su mensaje con motivo del Jubileo de los Pueblos Originarios, que se celebró entre el 14 y el 16 de octubre. "La amplia historia de la evangelización que nuestros pueblos originarios han conocido, al contemplar con frecuencia los paisajes de Latinoamérica y el Caribe, está llena de "luces y sombras", escribió el año pasado el Pontífice.

OTROS PAPAS

Prevost no es el primer papa que se refiere a abusos durante la conquista de América. En 2015, Francisco pidió perdón por los "crímenes" cometidos "en nombre de Dios" durante la Conquista de América aprovechando su intervención en un encuentro con movimientos populares de todo el mundo en la ciudad boliviana de Santa Cruz. Posteriormente, en una carta, el primer papa latinoamericano también pidió perdón a México por los "pecados" y acciones que no contibuyeron a la evangelización.

Tampoco era el primero en referirse a los excesos en la conquista de América, ya en 1992, cuando se cumplieron 500 años del descubrimiento de América, Juan Pablo II pidió perdón por los abusos de la Iglesia contra los indígenas durante su visita a República Dominicana. También en 2007, tras su viaje a Brasil, Benedicto XVI señaló que no se pueden ignorar las "sombras" que acompañaron la evangelización del continente americano ni el "sufrimiento" y las "injustificas" infligidos por los colonizadores a las poblaciones indígenas.

En 2023, bajo el Pontificado de Francisco, los dicasterios para la Cultura y la Educación y para el Servicio del Desarrollo Humano Integral emitieron un comunicado conjunto para rechazar la "Doctrina del Descubrimiento". "No forma parte de la enseñanza de la Iglesia católica", enfatizaron.

De este modo, señalaron que la investigación histórica demuestra claramente que los documentos papales en cuestión, escritos en un período histórico específico y relacionados a cuestiones políticas, "nunca han sido considerados expresiones de la fe católica".

Al mismo tiempo, aseguraban que la Iglesia reconoce que estas bulas papales "no reflejaban adecuadamente la igual dignidad y los derechos de los pueblos indígenas".

"La Iglesia también es consciente del hecho de que el contenido de estos documentos ha sido manipulado para fines políticos por las potencias coloniales que competían entre sí, para justificar actos inmorales contra las poblaciones indígenas, realizados algunas veces sin oposición de las autoridades eclesiásticas", añadían para recalcar que es justo reconocer estos "errores", los "terribles efectos" de las políticas de asimilación y el "dolor" experimentado por las poblaciones indígenas, así como pedir perdón.

EL REY FELIPE ADMITIÓ QUE HUBO "MUCHO ABUSO"

Precisamente, este mismo año el Rey Felipe VI admitió que hubo "mucho abuso" durante la consquista de América y comportamientos de los que no "sentirse orgullosos". Se trata de la primera vez que el monarca habló sobre la cuestión pese a la carta que le envió en 2019 el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para exigir una disculpa por parte de la Corona ante los "agravios" cometidos.

De hecho, la falta de respuesta a esta misiva fue la razón esgrimida por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, para no invitar al Rey a su toma de posesión en octubre de 2024. Sin embargo, el monarca sí acudirá el próximo 26 de junio al partido de fútbol que enfrentará a la selección española con la de Uruguay en la ciudad mexicana de Guadalajara, tras aceptar la invitación de Sheinbaum, cursada el 8 de febrero, antes de las declaraciones de Felipe VI, que se produjeron en marzo. Precisamente, el próximo mes de noviembre se celebrará en Madrid la Cumbre Iberoamericana, a la que está invitada la mandataria mexicana.

El Gobierno español, a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconoció en octubre del año pasado las "injusticia" y el "dolor" a los pueblos originarios por parte de España.