León XIV se reunirá con víctimas de abusos en España, aunque algunas critican que no les han llamado

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa se reunirá con víctimas de abusos durante el viaje a España que comienza este sábado 6 de junio. Un encuentro que no estaba incluido en el itinerario del viaje, que finalizará el próximo 12 de junio, y en el que participarán "algunas víctimas de abusos por parte del clero español", según confirmaba el Vaticano este viernes.

La Iglesia española ha sido la encargada de organizar esta reunión reivindicada por las asociaciones de víctimas españolas. El Vaticano ha explicado que se proporcionará "más información" después del encuentro con las víctimas "si fuera necesario", por "respeto" a sus "deseos y la confidencialidad requerida".

El anuncio del Vaticano no convence, sin embargo a algunas de las víctimas que, según han asegurado a Europa Press, no han sido avisadas para este encuentro.

"Me parece muy bien, pero nadie nos ha invitado, ni tenemos noticia de que nos vaya a recibir. Ni dónde, ni cómo, ni cuándo", ha afirmado Juan Cuatrecasas, el portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, Cuatrecasas se ha remitido a un correo del Arzobispado de Madrid a una víctima, en el que le comunicaron, "expresamente", que si se producía "alguna reunión" del Papa con víctimas, serían "únicamente las del Plan Repara" (proyecto que gestiona la Arcidiócesis de Madrid).

Una reacción compartida por Miguel Hurtado, primer denunciante de abusos de Montserrat, que también ha negado a Europa Press haber recibido invitación alguna del Vaticano, del que ha afirmado que "sigue el guión habitual". "Se reúne con víctimas seleccionadas por los obispos nacionales que tengan un perfil bajo y que no hablen con los medios".

Hurtado ha destacado que el Vaticano "excluye a los activistas que tienen un discurso crítico y plantean agenda reformista" y ha criticado que los "obispos españoles" sigan "clasificando a las víctimas" en "buenas y malas" en función de si "no hacen ruido" o si "denuncian en los medios la mala gestión de la Iglesia con estos delitos".

Precisamente, desde Reparación Integral Ya han convocado este domingo 7 de junio a los medios de comunicación a una rueda de prensa y performance visual de protesta frente a la Nunciatura Apostólica a partir de las 16.00 horas.

Mientras, ANIR junto a LULACRIS (Asociación contra los abusos sexuales en la infancia), Justice Initiative España (ONG apoyada por la Fundación Guido Fluri), y AVA (Asociación de víctimas de Navarra) tenían previsto acudir el lunes 8 de junio a la Nunciatura --coincidiendo con el día que el Papa se reúne con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- para expresar su indignación ante los medios, a partir de las 09.00 horas.