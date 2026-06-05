León XIV visita España con la migración como prioridad en Canarias en medio de la regularización extraordinaria

June 3, 2026, Citta' Del Vaticano: An handout image provided by Vatican Media shows Pope Leo XIV during his weekly General Audience in Vatican City, 3 June 2026. ANSA/VATICAN MEDIA ++HO - NO SALES EDITORIAL USE ONLY++ NPK,Image: 1107518565, License: Right - Vatican Media / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV llegará este sábado 6 de junio a España con su mensaje por la defensa de la dignidad de los migrantes como prioridad, especialmente durante su visita a Canarias, en un momento en el que precisamente el país esta llevando a cabo un proceso extraordinario de regularización de migrantes.

La defensa de los migrantes se ha consolidado como una de las principales líneas de actuación de León XIV desde el inicio de su pontificado. El Papa ha insistido en reiteradas ocasiones en que la dignidad humana debe prevalecer en cualquier debate sobre migración y ha reclamado una mirada centrada en las personas que se ven obligadas a abandonar sus países por la guerra, la pobreza o la persecución.

"Cada uno de nosotros, en el curso de la vida, se puede encontrar sano o enfermo, ocupado o desocupado, en su patria o en tierra extranjera. Su dignidad, sin embargo, es siempre la misma, la de una criatura querida y amada por Dios", subrayó el año pasado en una de sus audiencias.

La cuestión migratoria ocupa además un lugar destacado en la agenda del Papa en España, donde sus encuentros con migrantes y organizaciones de acogida reforzarán una imagen de cercanía hacia quienes emprenden rutas marcadas por la incertidumbre y el riesgo.

La visita de León XIV a España comenzará este sábado con los actos programados en Madrid, que tendrán lugar hasta el lunes 9, que emprenderá su viaje a Barcelona. Tras su estancia en la ciudad condal, se desplazará a Canarias para conocer la realidad migratoria.

El Pontífice mantendrá un encuentro el jueves 11 de junio con migrantes, trabajadores y voluntarios que los atienden en el muelle Arguineguín (Gran Canaria), un acto al que también acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El último día de su estancia en España, León XIV visitará el centro de acogida de 'Las Raíces', en Tenerife. El Pontífice mantendrá un encuentro con migrantes, una pequeña charla para la que ellos ya se preparan con clases de español y la "ilusión" de estar ante una visita "histórica".

El programa del viaje del Papa a Tenerife, tras su paso por Gran Canaria, incluirá además un encuentro con entidades vinculadas a la integración de migrantes en La Laguna, un recorrido por las calles del municipio de La Laguna, un paseo en papamóvil por Santa Cruz de Tenerife y una misa en el Puerto capitalino.

En cuanto a la misa, tres cayucos estarán fondeados o junto al altar. "Estamos gestionando, seguramente ya mañana, si no es posible fondeados, pero esperemos que sí, en torno al altar y a esa presencia, fondeados es la idea, que estén tres cayucos, que sean tres cayucos de los que han llegado a Canarias, que sean una presencia significativa y silenciosa de esta realidad", explicó recientemente por videollamada el coordinador del Comité local de Tenerife, Antonio Pérez, en una rueda de prensa en la Conferencia Episcopal Española (CEE).

En esta línea, el obispo de Canarias, José Mazuelos, advirtió recientemente en un encuentro con medios de comunicación en Madrid de que la ruta atlántica es "mortal" y, en este contexto, expresó su deseo de que la visita del Papa a las islas "ponga luz" para "acabar" con esta ruta así como con "la del Sáhara" donde también hay "tantos muertos".

"A ver si aparece esa humanidad de a ver cómo frenamos eso. Y eso es un problema no del gobierno de Canarias, no de la Iglesia de Canarias, sino un problema a nivel global, de toda Europa y de toda España", puntualizó. Al mismo tiempo, indicó que a "mucha gente" habría que "meterla cinco días en un cayuco sin comer" para que se ponga en el lugar de las personas migrantes y apoye su acogida.

La visita del Pontífice a España, unida a su mensaje de respeto por los migrantes, llegará en un momento en el que miles de extranjeros solicitan la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno. El proceso comenzó el 16 de abril y terminará el 30 de junio y el Ejecutivo prevé que puedan beneficiarse aproximadamente 500.000 personas.

MOMENTO DE CRÍTICAS A LA REGULARIZACIÓN

Se trata de una medida criticada por algunos sectores, que acusan al Gobierno de querer alterar el censo con la misma, de tener una política de "efecto llamada" o de "colapsar" los servicios públicos. Es el caso de la Comunidad de Madrid, Vox y asociaciones como Hazte Oír, que han pedido en el Tribunal Supremo la paralización del proceso.

Las críticas a la regularización han dado paso a la 'prioridad nacional', acordada por el PP y Vox en sus pactos autonómicos de Castilla y León, Extremadura y Aragón. El concepto tiene como objetivo exigir que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas esté inspirado en el mismo y procure "la asignación prioritaria a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Al respecto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alertó en mayo en el 27º Congreso de Juventudes Socialistas de España (JSE) que "eso que llaman prioridad nacional, o en este caso supremacía de la raza blanca, no es sentido común, es xenofobia".

También en mayo, Sánchez, tras su reunión de 45 minutos en el Vaticano con León XIV, recalcó la "absoluta sintonía" con el Papa en materia de migración y su "especial sensibilidad" en este tema.