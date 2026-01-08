Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

-- 10.00 horas: En Madrid, la reina Letizia preside la ceremonia de entrega de los premios internacionales de periodismo de 'El Mundo' en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (C/ Alcalá nº 13 S/N). NOTA: Ceremonia a las 11.30 horas (acceso a los medios, a partir de las 10.00 horas).

-- 10.15 horas: En Madrid, la secretaria ejecutiva de la Unión Europea del PSOE, Iratxe García, se reúne con Cáritas, Cruz Roja, ONCE y la Fundación del Secretariado Gitano para analizar el Marco Financiero Plurianual, la nueva financiación de la PAC, el Programa LIFE y las nuevas estructuras del presupuesto europeo; y a las 12.30 horas, continúa reuniéndose con sectores sociales y medioambientales para evaluar la situación de los paquetes Ómnibus sobre naturaleza, pesticidas y deforestación. Sede del PSOE (C/ Ferraz, 70).

-- 10.30 horas: En Madrid, presentación del 'XV Barómetro de la Familia TFW' sobre los hogares en España de la Fundación The Family Watch. En su sede (C/Artistas 2, 1º).

-- 10.45 horas: En Madrid, el Ministerio de Igualdad convoca un Comité de Crisis para analizar los últimos asesinatos por violencia de género. La ministra Ana Redondo atenderá a los medios antes de la reunión, en la sede del Ministerio (C/Alcalá, 37) .

-- 11.00 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presenta el balance provisional de siniestralidad vial correspondiente a 2025. En la sede de la Dirección General de Tráfico (C/ Josefa Valcárcel, 44) .

-- 11.00 horas: En Madrid, el MITECO presenta la primera campaña de publicidad institucional del Gobierno de España específicamente dirigida a la concienciación sobre el cambio climático, en un acto que será clausurado por la vicepresidenta del Gobierno, Sara Aagesen. En el salón de actos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Paseo de la Castellana, 67).

-- 11.00 horas: En Sevilla, rueda de prensa de Facua por la evolución del recibo de la luz. En su sede nacional (C/Bécquer 25) y por streaming.

-- 12.00 horas: En Madrid, RTVE presenta oficialmente a los cuatro presentadores del Benidorm Fest 2026: Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus. En la sala de Comunicación de RTVE de Torrespaña (C/ Alcalde Sainz de Baranda, 92) NOTA: Las fotos se harán al terminar la presentación.

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se reúne con representantes de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA); y a las 13.00 horas, con representantes de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA). Sede del Ministerio (C. Alcalá, 34).