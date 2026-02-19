La Reina Letizia presidirá en Huesca el acto central del Tour del Talento y visitará la Fundación Ibercaja

HUESCA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia presidirá en Huesca el próximo martes, 24 de febrero, el Congresfest, el acto central del Tour del Talento, que se va a celebrar del 23 al 27 de febrero en la capital oscense. Previamente, la reina visitará el Palacio Villahermosa, sede de la Fundación Ibercaja, en el marco del 150 aniversario de la entidad.

La capital oscense está preparada para acoger la segunda parada del Tour, que organizan la Fundación Princesa de Girona, el Ayuntamiento de Huesca y la Fundación Ibercaja.

Durante esa semana el tour desplegará más de 60 actividades en diferentes espacios de la ciudad con el objetivo de impulsar el talento joven del territorio, así como potenciar su desarrollo profesional y personal, bajo el lema 'Talento joven en acción'.

El director del Tour del Talento, Jordi Estruga, ha manifestado que "hay actividades de todo tipo: Hablamos de emprendimiento, de orientación académica profesional, de bienestar y salud emocional, de sostenibilidad, de impacto social, de propósito, de inteligencia artificial y además con una amplia agenda cultural, con itinerarios para todos".

El CongresFest, que se celebrará el martes 24 entre las 10.00 y las 13.30 horas, persigue activar talento y acercar nuevas formas de aprender, y está dirigido a jóvenes y a docentes".

Incluye el espacio 'Aragón Joven en Acción', que dará protagonismo a jóvenes aragoneses que han transformado ideas en proyectos reales. Así, de la mano del fundador y CEO de Clidrive, Pablo Fernández, nadador con seis récords Guinness y patrono de la Fundación Princesa de Girona, se presentarán cuatro iniciativas impulsadas en Aragón con vocación de impacto social y transformación del entorno.

Dentro del bloque emprendimiento joven, el encuentro contará además con la participación de la oscense Valeria Corrales, divulgadora científica especializada en robótica y programación y finalista del Premio Princesa de Gerona Social 2025. Junto a la emprendedora Julieta Rueff explicará cómo impulsar proyectos propios desde la curiosidad y la iniciativa.

Otra de las intervenciones destacadas será el mensaje de Inés Bergua, ganadora del Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas 2026. La gimnasta oscense compartirá su experiencia como ejemplo de esfuerzo, superación y compromiso con los valores del deporte.

La directora de los Premios Princesa de Girona, Ingrid Aznar, ha manifestado que "el evento es muy especial porque es una ventana a todas las actividades en pequeño formato en tres horas, con el objetivo de inspirar a los jóvenes, a través del deporte y de historias de jóvenes de aquí también".

"No es de ahora que la Fundación tiene puesto el ojo en Huesca, sino que el año pasado tuvimos a la candidata finalista, Valeria Corrales, que es una youtuber, influencer, divulgadora científica, que quedó finalista en el premio social y que va a compartir su historia con los jóvenes, o también a la recién galardonada a los valores de Jóvenes Deportistas, Inés Bergua"

El evento incluirá también la presentación de los finalistas del Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026 y el anuncio del ganador, han indicado.