Los Reyes, Sánchez, Illa y Collboni irán a la misa de la Sagrada Família de Barcelona

El Papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La homilía es el primer acto del Papa León XIV en Barcelona y aunque la entrada a la catedral es por invita - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe y Letizia; los presidentes de Gobierno y Generalitat, Pedro Sánchez y Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, serán las principales autoridades que asistirán este miércoles a la misa en la Sagrada Família de Barcelona, uno de los principales actos del Papa en España.

También estarán el presidente del Parlament, Josep Rull; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carles Prieto, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, entre otros.

14 MINISTROS Y 7 CONSELLERS

Además de Sánchez irán las vicepresidentas segunda y tercera, Yolanda Díaz y Sara Aagesen; los ministros José Manuel Albares (Exteriores), Félix Bolaños (Presidencia), Margarita Robles (Defensa), Arcadi España (Hacienda), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Óscar Puente (Transportes), Jordi Hereu (Industria), Ángel Víctor Torres (Política Territorial), Isabel Rodríguez (Vivienda), Ernest Urtasun (Cultura), Diana Morant (Ciencia) y Ana Redondo (Igualdad).

Los 7 consellers del Govern que acudirán son Alícia Romero (Economía), Núria Parlon (Interior), Mònica Martínez Bravo (Derechos Sociales), Eva Menor (Igualdad), Jaume Duch (UE y Acción Exterior), Núria Montserrat (Investigación) y Berni Álvarez (Deportes).

También acudirán cardenales y obispos de España y el extranjero, entre 200 y 250, ya que estos días se celebra en Barcelona el encuentro anual de obispos del Mediterráneo (MED26).

En representación de partidos asistirán Jordi Turull (Junts); diputados de ERC en el Parlament; el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y el líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga.

Además estarán los presidentes de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu; Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre; Pimec, Antoni Cañete, y Fira de Barcelona, Pau Relat.

LOS DEMÁS ACTOS

Será el acto del Pontífice que cierre su agenda en Catalunya, que habrá empezado este miércoles por la mañana en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde visitará la cárcel Brians 1 junto a Illa, Prieto, Espadaler y el presidente de la Comisión de Justicia del Parlament y diputado de los Comuns, Andrés García.

Después, también durante la mañana, el Papa irá a la Abadía de Montserrat (Barcelona), donde le acompañarán Illa, Rull, Prieto, Espadaler, el abad Manel Gasch y el obispo de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xavier Gómez.

A las 16.30 visitará la iglesia de Sant Agustí, en el barrio del Raval de Barcelona, donde se reunirá con miembros de su orden, y le recibirán Illa, Collboni, Espadaler, el cardenal Juan José Omella y el rector de la parroquia Faustin John Mlelwa, y acudirán la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, y miembros de Càritas, Obinso, Adoratrices, Arrels y Germanes Missioneres de la Caritat.