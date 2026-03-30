Liberado en Bilbao un peruano secuestrado al llegar a España con la falsa promesa de trabajo bien remunerado

Lugar en el que fue hallada la víctima - POLICÍA NACIONAL

BILBAO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Delincuencia Organizada de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de Bilbao, en colaboración con el grupo de Secuestros de la Comisaría General de Policía Judicial, han conseguido la liberación de un ciudadano peruano de 39 años de edad que llevaba retenido cinco días en contra de su voluntad, tras llegar a España con la promesa falsa de un trabajo.

La operación se inició tras un descuido de los secuestradores que permitió que la persona retenida lograra contactar a través de la aplicación Whatsapp con su madre, en Perú, y ésta diera la voz de alarma ante Policía Nacional de dicho país, según ha informado el Ministerio del Interior.

Gracias a los mecanismos de cooperación policial internacional y de forma inmediata, se estableció un canal de comunicación entre la víctima, su madre y el grupo de secuestros de los Servicios Centrales de Policía Nacional, órgano que coordinó las actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Policía Judicial de Bilbao, que estableció un dispositivo en el barrio bilbaíno de Zurbarambarri para tratar de determinar el lugar en el que se encontraba secuestrado.

Los secuestradores que habían engañado al ciudadano peruano con la promesa de un trabajo en Bilbao bien remunerado, pero, una vez llegó a España y se trasladó a la capital vizcaína, le habían exigido el pago del billete de avión y trabajar en unas condiciones que diferían sustancialmente de las pactadas.

Finalmente, ante la "presión" policial, los secuestradores optaron por poner en libertad a la víctima abandonándola en un parque en mitad de la noche, donde fue hallado por agentes del Grupo de Delincuencia Organizada que le dieron los primeros auxilios.

"DESNUTRIDO Y DESORIENTADO"

El hombre, que se encontraba en una situación de desnutrición y totalmente desorientado, fue trasladado por los agentes actuantes a un centro sanitario y posteriormente al albergue municipal de Bilbao.

Hasta el momento no se han practicado detenciones, pero la investigación está en marcha y orientada a la plena identificación de los autores y su puesta a disposición ante la Autoridad Judicial, según ha precisado el Ministerio.

Desde la Policía Nacional han advertido que toda oferta de trabajo realizada a ciudadanos extranjeros debe contar con las necesarias garantías legales, motivo por el que las personas interesadas deben informarse previamente a través de los oportunos canales oficiales.