Luis Mateo Díez, Premio Cervantes, sobre el anuncio de Sánchez: "Supongo que parte de España estará estupefacta"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Premio Cervantes de este año, Luis Mateo Díez, ha reconocido estar "intranquilo" ante la actual situación política en España y cree que tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su continuidad al frente del Ejecutivo habrá "parte de España que estará estupefacta".

"Pese a mi descrédito a las ideologías, vivo en un mundo y un país donde hay muchos elementos para estar intranquilo y a veces estupefacto", ha explicado el Premio Cervantes en un encuentro con medios por la publicación de su nueva novela 'El amo de la pista' (Alfaguara), aludiendo posteriormente a la decisión de Sánchez.

Díez ha explicado que este lunes al ver "lo que ha pasado" con el presidente del Gobierno, le lleva a pensar que "parte de España estará estupefacta". No obstante, ha recordado que "lo único" que tiene son "algunas convicciones" y, entre ellas, está la del "total y absoluto descrédito" de las creencias y las ideologías.

El Premio Cervantes ha recordado el acto que tuvo lugar el pasado martes en Alcalá de Henares -un día antes del anuncio de reflexión de Sánchez- en el que estuvo el propio presidente del Gobierno junto a los Reyes o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así, ha calificado este evento de "un clima agradable y cariñoso" en el que se sintió "el personaje protagonista" de la ceremonia.

El creador del territorio imaginario de Celama ha apuntado con humor que todos estos actos pasados ya gracias a la concesión del premio le han hecho sentirse "encantado" de haberse "conocido" y afirma que todavía "no ha pasado la resaca" de una semana "muy intensa y muy gratificante".

"Es una ceremonia y son una cantidad de eventos y sucesos que se ve que lo tienen muy bien organizado y todo con mucho respeto, muy buen tono, pues ¿qué va a decir uno?", ha ironizado el escritor leonés, que asegura que lo que viene después de este premio es "la vuelta del sosiego y la tranquilidad". "Y, llegados a este punto, he ganado el Cervantes y no soy un desgraciado, la gente me para por la calle", ha comentado con humor.

De hecho, para Díez no se puede "vivir en un estado de éxito y de excitación más allá de lo debido" y su futuro seguirá ligado a la escritura. "El arte tiene un componente de vicio, algo vicioso, y yo espero seguir escribiendo hasta tener la conciencia y la lucidez suficiente de saber que es el momento en que uno empieza a repetirse", ha asegurado.

El autor ha reconocido que su nueva novela 'El amo de la pista' es una obra "poco realista" que ya desde el título ofrece una lectura "metafórica y simbólica" de la realidad actual. "Vivimos en un mundo donde muchos nos creemos el amo de la pista, una pista que es variable: a veces de circo y otras una pista de carretera por la que hay gente que se desliza a más velocidad de la debida", ha lamentado.

Díez ha continuado su defensa de la "irrealidad" frente al "exceso de realidad y actualidad", asegurando que continuará escribiendo hasta el final de sus días. "Yo vivo en mis novelas y en la ficción: le vendí el alma al diablo hace mucho tiempo, soy un octogenario y ya estoy en fase de retirada", ha concluido.