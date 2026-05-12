Mariel Hemingway visita Asturias invitada por la fundación Robert F. Kennedy Human Rights España - CEDIDA

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Mariel Hemingway visita Asturias invitada por la fundación Robert F. Kennedy Human Rights España para impulsar una conversación sobre salud mental, bienestar y educación.

La actriz, autora y conferenciante internacional participará los días 14 y 15 de mayo en Gijón en una agenda centrada en la salud mental, el equilibrio emocional y la sensibilización de las nuevas generaciones Gijón, mayo de 2026.

Mariel Hemingway visitará Asturias los próximos 14 y 15 de mayo invitada por la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España, presidida por la Dra. María Díaz de la Cebosa, en el marco de una iniciativa que busca situar la salud mental en el centro de la conversación pública desde una mirada humana, serena y profundamente conectada con el bienestar integral.

Reconocida internacionalmente por su labor como escritora, activista y actriz, Mariel Hemingway ha construido en los últimos años una voz propia en torno al cuidado emocional, la escucha del cuerpo y la importancia de reconectar con la naturaleza como parte esencial del equilibrio personal.

Su presencia en Asturias ofrecerá una oportunidad singular para compartir esa reflexión con la sociedad civil, el ámbito educativo y el tejido institucional. Nieta del escritor Ernest Hemingway, Mariel alcanzó notoriedad desde muy joven en la industria cinematográfica internacional, consolidando una carrera marcada por la personalidad, la sensibilidad y la exposición pública.

Sin embargo, más allá de su dimensión artística, su evolución personal la ha convertido en una figura comprometida con la concienciación en torno a la salud mental, transformando su propia experiencia vital en un mensaje de acompañamiento, comprensión y esperanza para muchas personas.

La visita ha sido promovida por la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España como parte de su compromiso con la defensa de la dignidad humana y la generación de espacios de diálogo sobre los grandes desafíos contemporáneos.

En este contexto, la salud mental se aborda no solo como una cuestión individual, sino también como un reto colectivo que interpela a las instituciones, a la comunidad educativa y al conjunto de la sociedad. El acto principal tendrá lugar el jueves 14 de mayo, a las 19:00 horas, en el marco del RSG Business Club (club de empresas del Real Sporting), en Gijón.

La agenda incluirá una bienvenida institucional, la intervención de la Dra. María Díaz de la Cebosa, la ponencia de Mariel Hemingway, una conversación posterior con distintos participantes y un cóctel de cierre. Será un encuentro concebido para propiciar una reflexión abierta sobre cómo vivir con mayor conciencia, calma y conexión en un tiempo marcado por la aceleración, la presión y la desconexión emocional.

La programación continuará el viernes 15 de mayo, de 11:30 a 12:30 horas, con un encuentro en el RIES Jovellanos junto a alumnos de secundaria y bachillerato. Esta segunda cita reforzará el carácter pedagógico y transformador de la visita, acercando a los más jóvenes una conversación especialmente necesaria sobre el cuidado de la salud mental, la autoestima, la gestión emocional y la importancia de pedir ayuda y generar entornos de escucha.

Con motivo de esta visita, la Dra. María Díaz de la Cebosa ha querido trasladar su agradecimiento al Real Sporting de Gijón y a la Fundación Real Sporting – Marea Rojiblanca por su acogida, su sensibilidad y su colaboración en el desarrollo de esta iniciativa, así como a Mariel Hemingway por su generosidad, cercanía y compromiso al sumarse a una cita de especial relevancia social.

“La presencia de Mariel Hemingway en Asturias representa una oportunidad extraordinaria para abrir una conversación honesta, valiente y necesaria sobre la salud mental. Quiero agradecer especialmente al Real Sporting de Gijón su hospitalidad y su disposición para acoger este encuentro, y a Mariel su cercanía, su humanidad y su compromiso con una causa que hoy nos concierne a todos”, señala la Dra. María Díaz de la Cebosa, presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España.

Con esta visita, la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España reafirma su voluntad de impulsar iniciativas que contribuyan a generar conciencia, promover la educación emocional y tender puentes entre voces inspiradoras, instituciones y nuevas generaciones. La presencia de Mariel Hemingway en Asturias se enmarca así en una apuesta decidida por fomentar una cultura del cuidado, la escucha y la responsabilidad compartida en torno al bienestar mental y emocional.