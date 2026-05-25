Más de 14.000 efectivos garantizarán la seguridad en Madrid durante la visita del Papa

Agente de Policía Nacional junto a un coche patrulla - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado este lunes que más de 14.000 efectivos garantizarán la seguridad durante la visita del Papa León XIV en la capital, prevista entre el 6 y el 9 de junio con eventos masivos en varios puntos de la ciudad.

Así lo ha manifestado Martín en declaraciones a la prensa al término de la Junta de Seguridad celebrada en la Delegación del Gobierno para abordar este dispositivo, en la que han participado representantes políticos y también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En concreto, el dispositivo contará unos 9.700 agentes de Policía Nacional, cerca de 625 agentes de la Guardia Civil y también otros 4.000 miembros de la Policía Municipal de Madrid que ha dispuesto el Ayuntamiento de la capital, al que ha agradecido una coordinación que "en otras ocasiones se echa en falta".

El delegado ha añadido que el centro de coordinación y mando estará instalado en la sede de la Policía Nacional, con la presencia de representantes de los distintos cuerpos y entidades de seguridad, que también afrontará los posibles riegos derivados del evento.

Martín ha destacado que el dispositivo contempla el "contexto complejo y preocupante" a nivel internacional, así como los riesgos asociados por la posible actuación de grupos radicales. "Hay que estar preparados para actuar ante cualquier situación", ha manifestado, recordando que España se encuentra en el nivel 4 de alerta terrorista.

En este punto, el delegado ha adelantado que ya se tiene constancia de una concentración ese domingo en las inmediaciones de la Nunciatura, donde se hospedará el Papa, de "nostálgicos" del Valle de los Caídos que protestarán por la resignficación de Cuelgamuros. "La gestionaremos con normalidad y resolveremos la resolución", ha señalado.

Así las cosas, en lo que respecta a la seguridad, Martín ha incidido en la relevancia de "la mayor movilización policial de la historia". Este dispositivo contará con "varios centenares más" que el de la cumbre de la OTAN en Madrid, celebrada en verano de 2022 y que él mismo se encargó de coordinar.

SIN PLAN DE MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO

Martín ha reconocido una vez más que la visita del Papa provocará una "afectación significativa" en la movilidad durante esos días en la capital, si bien ha lamentado que desde el Ayuntamiento de Madrid aún no se les ha facilitado el plan de movilidad previsto.

El delegado ha señalado que sí hay un "estudio" pero que desde la institución que encabeza se ha urgido al Consistorio para que "sea definido y puesto a disposición de los ciudadanos".

Mientras tanto, ha aprovechado para recalcar las medidas adoptadas por el Gobierno central en lo que respecto a sus competencias de transporte, con dos millones de plazas adicionales de Cercanías, más plazas en Avant y descuentos en alta velocidad.

PEREGRINACIÓN MASIVA A MADRID

Por su parte, miembros el comité organizador de la visita del Pontífice han remarcado su compromiso con el buen desarrollo del viaje y por reducir a lo mínimo las afecciones al tráfico y el trastorno de la normalidad diaria de la ciudadanía, aunque asumiendo la llegada masiva de personas a la capital.

Según han destacado, en la plataforma para la visita del Papa se han registrado ya 350.000 peregrinos, si bien es cierto que, según su experiencia, por cada persona apuntada llegan tres. Esto hace que eventos como la misa del domingo en la plaza de Cibeles puedan congregar a casi un millón de personas.

El Papa León XIV viajará a España a comienzos de junio y hará parada en Madrid entre los días 6 y 9 con actos multitudinarios previstos en la plaza de Cibeles, donde dará una misa con casi un millón de asistentes; o una vigilia previa en la plaza de Lima, a la que se sumará otro medio millón de jóvenes.