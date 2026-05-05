El 2 de mayo día oficial de Luis Felipe Fernández-Salvador por Alcaldía Miami Beach

Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico entregó un reconocimiento oficial a Terrance Drew, enviado especial del Gobierno de Saint Kitts y Nevis, en honor a su destacada labor y representación internacional. - CEDIDA

MIAMI 5 May. (EUROPA PRESS) -

he Embassy of Nature (TEON) ingresa a Estados Unidos con el lanzamiento de Casa Ecuador, una plataforma cultural que introduce un nuevo modelo en la intersección de identidad, capital e influencia global. Presentada en Miami, una de las ciudades más diversas y conectadas internacionalmente de Estados Unidos, Casa Ecuador representa la llegada de un nuevo marco de pensamiento global, donde la naturaleza, la cultura y el patrimonio se redefinen como activos estratégicos dentro de los sistemas económicos y diplomáticos.

TEON opera bajo principios de soberanía funcional, trabajando a través de países, regiones y continentes para integrar estos activos en sistemas globales mediante dos agendas centrales: capitalismo ambiental y capitalismo cultural. Ecuador se sitúa en el centro de este momento no por casualidad, sino por principio, sirviendo como base de esta visión global, ya que es la primera nación del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza en su constitución.

Ubicada en la icónica Mansión Versace, Casa Ecuador no fue elegida por azar, sino por diseño. Inspirada en el legado arquitectónico asociado a la casa de Cristóbal Colón, el lugar lleva una resonancia simbólica vinculada a los orígenes culturales de las Américas, convirtiéndose en un escenario poderoso para honrar identidad, patrimonio e historia compartida.

La plataforma abrió oficialmente el viernes 1 de mayo con una ceremonia inaugural y corte de cinta en el que participó Luis Felipe Fernández Salvador y Campodonico, VI Marqués de Lises y presidente de TEON, junto a la embajadora Verónica Aguilar en representación del Ecuador ; la embajadora Belén Alfaro en representación del Reino de España. Alejandra Oraa, periodista ganadora de múltiples premios Emmy y Raphaël Träpp, cónsul general de Francia en Miami, a quien el Marqués de Lises entregó el reconocimiento de TEON, una réplica de la vasija de Palanda, vestigio más antiguo sobre el uso y domesticación del cacao en la Alta Amazonía Ecuatoriana, cuyo estudio arqueológico se realizó con el apoyo del Gobierno de Francia.

El sábado 2 de mayo, Casa Ecuador alcanzó su máxima expresión con una gala conducida por la actriz ecuatoriana Shany Nadan, reconocida internacionalmente por su interpretación de Manuela Sáenz en la serie de Netflix sobre Simón Bolívar. La gala reunió a un poderoso cruce de la élite local e internacional de Miami, junto a artistas como Julio José Iglesias, personalidades como el ex medallista y campeón olímpico mundial ecuatoriano Jefferson Pérez, figuras globales, responsables de políticas, embajadores y líderes de alto nivel, representando el papel de la ciudad como puente cultural y diplomático global, y marcando la llegada formal de The Embassy of Nature y Casa Ecuador a Estados Unidos.

También se otorgo un reconocimiento a los aliados estratégicos de TEON, como Viliami Va’inga Tone, representante permanente del Reino de Tonga ante la ONU, Terrance Drew hijo quien represento al Primer Ministro de Saint Kitts & Nevis; Annabella Azín, asambleísta y madre del presidente de la Republica de Ecuador, entre otros.

La velada estuvo marcada por un momento institucional definitorio: una proclamación oficial entregada por la alcaldía de Miami Beach, declarando el 2 de mayo como el “Día de Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, sexto Marqués de Lises (Reino de España), ” en dicha ciudad, reconociendo su visión global y liderazgo. La gala se extendió en una experiencia multisensorial, donde la gastronomía se convirtió en vehículo de narración, uniendo conocimiento ancestral, esencia cultural e innovación contemporánea.

Concebida por el Marques, explorador, cineasta e inversionista que opera en la intersección de cultura, finanzas y diplomacia ambiental, y fundador de Impossible Properties, una plataforma que redefine los activos reales mediante la creación de valor impulsada por hitos, Casa Ecuador refleja una visión más amplia: la de reimaginar a las naciones no como destinos, sino como narrativas soberanas capaces de generar poder cultural, económico y geopolítico.

Luis Felipe representa un nuevo arquetipo de liderazgo global: un estratega cuyo trabajo conecta patrimonio, finanzas y diplomacia ambiental. Su trayectoria refleja una tesis constante: que la cultura y la identidad son la próxima frontera del capital. Su impacto multidisciplinario se extiende al cine y la narrativa global, con obras reconocidas al más alto nivel. Entre ellas destaca la nominación de Ecuador para representar al país en los Premios de la Academia con su película A Son of Man. Asimismo, ha sido seleccionado en festivales de prestigio como Cannes y el Festival Internacional de Cine de Toronto, y ha recibido reconocimiento internacional por proyectos que amplifican voces indígenas y promueven narrativas ambientales.

Entre sus distinciones se encuentran el Premio Golden Millennium de los ODS de las Naciones Unidas, el más alto honor al mérito del Congreso Nacional del Ecuador “Vicente Rocafuerte”, el Premio al Mérito Cultural Eduardo Kingman de la Cámara de Comercio y el Hispanic Excellence in Global Impact Award entregado en la casa del presidente Trump en mar a lago, entre otros reconocimientos que subrayan su papel en conectar la biodiversidad de América Latina con los ecosistemas globales de política e inversión.?

En 2023, presentó The Embassy of Nature (TEON) en las Naciones Unidas, una ambiciosa iniciativa global diseñada para posicionar a la naturaleza como un actor soberano económico y diplomático, capaz de integrarse en sistemas financieros y marcos de cooperación internacional. En el núcleo de esta visión, el Marqués define un cambio de paradigma en la economía global y el poder cultural: “La naturaleza es el activo más subvalorado del mundo hoy. A través de The Embassy of Nature, estamos construyendo un sistema en el que la cultura y la biodiversidad se convierten en capital, permitiendo que países como Ecuador emerjan como actores estratégicos en la economía global.”

En un mundo cada vez más definido por activos intangibles, The Embassy of Nature emerge como una nueva fuerza global con el lanzamiento de Casa Ecuador en Miami. Se empieza a configurar un nuevo paradigma: uno en el que las naciones ya no se miden únicamente por sus recursos, sino por su capacidad de transformar identidad en valor, cultura en capital y biodiversidad en un activo estratégico global.