Los X-Men y la familia Marvel se despiden de Patrick Stewart: "Lejos de las cámaras, era aún más extraordinario"

Los X-Men y la familia Marvel se despide de Patrick Stewart: "Lejos de las cámaras, era aún más extraordinario" - FOX

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Ante la noticia del fallecimiento de Patrick Stewart, son muchos los actores, directores y personalidades de la industria audiovisual que han querido rendir homenaje al intérprete británico. Y puesto que uno de sus papeles más míticos fue el de Charles Xavier en la franquicia de X-Men, entre los tributos que inundan las redes sociales, varios han sido emitidos por miembros de la gran familia marvelita a la que pertenecía.

"Todos nosotros en Marvel Studios estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Sir Patrick Stewart", reza la publicación de Marvel Studios en X, antes Twitter. "Sir Patrick dio vida al profesor Charles Xavier con una gracia, una inteligencia y una humanidad extraordinarias, definiendo al personaje para generaciones de seguidores, desde X-Men hasta Logan y Vengadores: Doomsday", continúa el texto, que señala además que era "un talento único, un colaborador generoso y un auténtico caballero".

All of us at Marvel Studios are deeply saddened by the passing of Sir Patrick Stewart. Sir Patrick brought Professor Charles Xavier to life with extraordinary grace, intelligence, and humanity, defining the character for generations of fans, from "X-Men" to "Logan" to "Avengers:… pic.twitter.com/PG5tmB6dlh — Marvel Studios (@MarvelStudios) October 29, 2026

"Nunca olvidaré la primera vez que vi a Sir Patrick Stewart en el plató de la primera película de X-Men", ha declarado Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, según recoge Deadline.

"Después de años de conocerlo como el inimitable capitán Picard, me quedé impresionado; y resultó ser todo lo que había visto en la pantalla y mucho más: brillante, encantador, cálido, generoso, con una fuerza y una solemnidad tranquilas", recordó, asegurando que "lejos de las cámaras, era aún más extraordinario, con un sentido del humor maravillosamente agudo".

EL ADIÓS DE LOBEZNO (HUGH JACKMAN) Y OTROS X-MEN

Hugh Jackman, que como Lobezno compartió pantalla con Stewart en las películas de X-Men (incluida Logan), lamentó en redes sociales la pérdida de "uno de los grandes del teatro y el cine" además de "un amigo y un hombre extraordinario". "Aprendí muchísimo de él. Te echaré de menos, Patrick Stewart, todos los días de mi vida", agregó.

"Qué suerte haber sido tu amiga. Descansa en paz, querido Patrick", escribió por su parte Rebecca Romjin, que dio vida a Mística en la saga mutante, un papel que retoma en Vengadores: Doomsday junto a Stewart de nuevo como Charles Xavier.

"Me he enterado hoy mismo del fallecimiento de Patrick, lo cual resulta curioso, como si fuera una coincidencia del destino, teniendo en cuenta que anoche, a última hora, estaba redactando un correo electrónico para enviárselo, algo que hacía tiempo que no hacía", escribió Dafne Keen, que coincidió con el actor en Logan.

"Era un hombre tan amable, auténtico, divertido, único, cariñoso y encantador", expresó la actriz, recordando "sus bromas interminables, su carácter bondadoso y sus coloridas gafas de lectura". "Cada día que pasé trabajando a su lado fue un honor y un privilegio que aún me cuesta creer que haya tenido. Era un maestro andante de su oficio y de la vida. Uno de los más grandes de nuestra época, tanto en el escenario como en la pantalla", expresó, remarcando que siempre lo admirará "como actor y como persona".

Famke Jensen, que interpretó a Jean Grey en X-Men, calificó a Stewart de "leyenda" en sus declaraciones a Page Six. "Uno de los grandes. Tuve el placer y el honor de trabajar con él durante varias décadas... Te echaremos de menos, Patrick, pero nunca te olvidaremos", añadió.

También Ian McKellen, que más allá de dar vida al eterno némesis (pero también amigo) de Charles Xavier, Magneto, forjó una sólida amistad con el actor británico, le rindió homenaje en sus redes sociales.

EL ADIÓS DE LOS HERMANOS RUSSO Y OTROS DIRECTORES

Uno de los últimos trabajos de Stewart fue su regreso como Charles Xavier en Vengadores: Doomsday, que se estrenará el próximo 17 de diciembre. Los directores de la cinta, los hermanos Russo, se han sumado a los tributos, exponiendo que el actor era uno de sus "héroes de la infancia" y celebrando haber podido trabajar con él.

"Un actor legendario con una presencia inconfundible y una integridad sin igual. Gracias por entretenernos a todos, señor. Y por enseñarnos lo que es la humanidad, tanto dentro como fuera de la pantalla", escribieron los realizadores.

James Mangold, que dirigió Logan, compartió imágenes relacionadas con la película y su personaje, además de un breve texto. "Qué vida tan increíble tuvo. Como actor brillante e incansable, que pasó del teatro al cine y a la televisión y viceversa; como gran colaborador, alma bondadosa y amigo de todos... Ya le echo de menos", escribió.

RIP Sir Patrick. What an amazing life he led. As a brilliant and tireless actor from stage to screen to TV and back again, as a great collaborator, gentle soul and friend to everyone.. I miss him already. pic.twitter.com/Z4wX5oyW3w — Mangold (@mang0ld) October 29, 2026

Bryan Singer, director de X-Men, X-Men 2, X-Men: Días del futuro pasado y X-Men: Apocalipsis, admitió que llevaba tiempo sin publicar nada pero que la muerte de Stewart le había "traído a la memoria décadas de recuerdos, y quería compartir algunas fotografías espontáneas de los momentos que pasamos juntos". "Nunca podría relatar en una sola entrada todas las experiencias que Patrick y yo compartimos, tanto a nivel profesional como personal. Era mucho más que un compañero de reparto y un amigo. Era un maestro", indicó.