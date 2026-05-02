Al menos once muertos y más de 30 heridos tras volcar un autobús turístico rumbo a un balneario en Nayarit (México)

Al menos once muertos y más de 30 heridos tras volcar un autobús turístico rumbo a un balneario en Nayarit - GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos 11 personas han fallecido y 31 más han resultado heridas este viernes después de que un autobús de pasajeros se saliera de la carretera y acabara volcando cuando se dirigía a un destino turístico en la región en el estado mexicano de Nayarit, en el oeste del país.

El siniestro ha tenido lugar en la vía hacia Amatlán de Cañas, a la altura de la comunidad de Pie de la Cuesta. El vehículo, que había salido por la mañana desde Tlaquepaque, en el estado de Jalisco, también en el oeste, transportaba a un grupo de pasajeros con destino al balneario El Manto, según ha informado el Gobierno de Nayarit en un comunicado difundido a través de redes sociales.

De acuerdo con el balance preliminar ofrecido por las autoridades, en el autobús viajaban 41 personas. El accidente ha provocado la muerte de seis pasajeros 'in situ' y de otros cinco posteriormente en un hospital de Amatlán de Cañas.

El Gobierno estatal ha detallado que los equipos de emergencia han activado de inmediato los protocolos de atención a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), con la participación coordinada de Protección Civil, Cruz Roja, fuerzas de seguridad municipales y estatales, así como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, en colaboración con autoridades de Jalisco.

Los heridos han sido distribuidos en distintos centros sanitarios: 18 personas permanecen ingresadas en hospitales del estado de Jalisco, dos han sido trasladadas al ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) La Cantera en Tepic y una persona en estado grave ha sido evacuada a Tala, también en Jalisco. No quedan pacientes hospitalizados en Amatlán de Cañas.

Las autoridades han indicado que los cuerpos de las cinco víctimas fallecidas en el hospital permanecen bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, mientras continúan las labores de identificación forense.

El Ejecutivo de Nayarit ha informado además de que el gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero, ha ordenado la activación de medidas de apoyo a las familias de las víctimas, incluyendo la cobertura de gastos funerarios y acompañamiento institucional a través del Sistema DIF estatal.

Entre las personas fallecidas ya identificadas se encuentran Margarita Gutiérrez Villegas, Alejandro Lozano Morales -de unos 47 años y originario de Guadalajara-, Mario Reyna Chávez, Paola Núñez Flores -de alrededor de 33 años- y Martha Gutiérrez -de aproximadamente 62 años-. El proceso de identificación del resto de víctimas continúa en marcha, según han precisado las autoridades.

Las personas lesionadas proceden principalmente de municipios del área metropolitana de Guadalajara, como Tlaquepaque y El Salto, además de la propia capital jalisciense.