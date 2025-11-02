AMP.- Mueren al menos 23 personas, incluidos cuatro niños, en un incendio en una tienda en Hermosillo (México)

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 23 personas, entre ellas cuatro niños, han perdido la vida y más de una decena han resultado heridas como consecuencia de un incendio producido este sábado en el interior de una tienda en la ciudad de Hermosillo, en el noroeste de México, han informado las autoridades locales.

"La explosión ocurrida en la tienda Waldo's de la Colonia Centro, en Hermosillo, ha dejado una profunda tristeza en todas y todos los sonorenses. Hasta el momento se tiene el registro de 23 personas fallecidas y once lesionadas que están siendo atendidas en diferentes hospitales de la ciudad. Lamentablemente entre las víctimas se encuentran cuatro menores de edad", ha detallado el gobernador del estado mexicano de Sonora, Alfonso Durazo, en un vídeo difundido a través de la red social X.

El incidente tuvo lugar en torno a las 14.00 horas (hora local) y, si bien no han trascendido informes oficiales sobre la causa del incendio, testigos presenciales apuntan a que el fuego se originó a raíz de una fuerte explosión, según recoge el diario 'El Universal'.

De acuerdo con el mismo medio, las llamas habrían comenzado en la entrada del establecimiento, una tienda de la cadena Waldo's, dejando atrapados a algunos clientes en el interior del local.

Hasta el lugar se desplazaron "rápidamente" efectivos del cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, que controlaron las llamas evitando su propagación, así como paramédicos de Cruz Roja que atendieron 'in situ' a algunos de los afectados, antes de que estos fueran trasladados al hospital más cercano, la Clínica del Noroeste, para recibir atención médica especializada.

Tras darse a conocer el trágico suceso, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ha transmitido sus "sentidas condolencias" a los familiares y allegados de las víctimas mortales del incendio y ha asegurado que está trabajando mano a mano con las autoridades locales para asistir en lo necesario.

"He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos", ha hecho saber la mandataria a través de la misma red social.

Las autoridades de Sonora han puesto en marcha una "investigación exhaustiva" para esclarecer las causas del incidente. Entre las posibles hipótesis a considerar están una falla técnica y la presencia de materiales que podrían ser inflamables.