Avance de la Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para mañana

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

-- Arranca la presentación presencial en toda España de las solicitudes al procedimiento extraordinario de regularización

-- En Castellón, II Cumbre de Rectoras y Rectores México-España 2026.

-- 10.00 horas: En Madrid, Greenpeace presenta el informe "Energía para vivir mejor: un modelo suficiente, eficiente y 100% renovable en 2040 para la península Ibérica". En la oficina de Greenpeace (Pasaje Dorado, 5).

--10.45 horas: Sesión inaugural de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

-- 11.00 horas: En Madrid, activistas de Igualdad Animal realizan una protesta frente al Ministerio de Agricultura con motivo de la visita a España del comisario de Salud y Bienestar Animal de la UE Olivér Várhelyi. Ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Paseo de la Infanta Isabel, 1).

-- 12.00 horas: En Madrid, presentación de un manifiesto de 17 entidades de las sociedad civil para altertar de los impactos negativos que tendrían las modificaciones que la Comisión Europea quiere introducir en la Directiva Marco del Agua. En el Congreso.

-- 16:00 horas: Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con debate de moción para la coordinación nacional en materia de sanidad animal y gestión de fauna salvaje frente a la peste porcina africana, entre otras. En el Senado.