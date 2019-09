México.- Cinco españolas y una mexicana, supervivientes de cáncer de mama, viajan a Bolivia en el Reto Pelayo Vida Andes 2019

Publicado 18/09/2019 14:27:12 CET

Estrella, Felisa, Rina, Begoña, Vicky y RaqueL, Cinco españolas y una mexicana, todas supervivientes de cáncer de mama, viajan a Bolivia para asumir el Reto Pelayo Vida Andes 2019, la quinta edición de esta expedición, que ha sido presentada este miércoles, un año más con el objetivo de trasmitir un mensaje de optimismo para todas las pacientes.

"El cáncer necesita apoyo, necesita prevención e investigación, ya que la ciencia es la única posibilidad de poder erradicar el cáncer, o al menos, convertirlo en una enfermedad crónica y no mortal", ha señalado Vicky Martínez, portavoz del grupo #Andes2019, quien ha afirmado que a todas ellas el cáncer le ha "enseñado a luchar". "El Reto nos va a demostrar que no hay nada que no seamos capaces de hacer", ha añadido.

Las seis expedicionarias, que han sido elegidas de entre 282 mujeres que quisieron formar parte de esta aventura este año, recorrerán más de 100 km en MTB sobre el desierto de sal más grande, el Salar de Uyuni, y también escalarán el Nevado Sajama, el pico más alto de Bolivia y el décimo volcán más alto del mundo. Los 6542 m de altitud y la dificultad del terreno, con tramos expuestos con penitentes, grietas, y unas bajísimas temperaturas, hacen de este Reto Pelayo Vida, seguramente, la aventura más complicada en estas cinco ediciones.

Un desafío como este pone a prueba la fortaleza física y psicológica de las integrantes del equipo, que encuentran en el Reto Pelayo Vida Andes 2019 una proeza que demuestra superación personal, valentía, optimismo y fortaleza. "El deporte, la buena alimentación, las ganas de superación y la aspiración de aprovechar cada momento han sido claves para poder dejar atrás al cáncer y presentarse a este Reto", señalan desde la organización.

Con las aventuras en Kilimanjaro, Trasatlántica, Polar, Annapurna Bike y Andes, el Reto Pelayo Vida ya ha podido cumplir el sueño de 26 mujeres que, tras superar el cáncer, confirmaron la certeza de que después de esta dura enfermedad hay mucha vida y también historias de superación increíbles.

