México.- El coach Osvaldo Cañez lanza su primer libro y anima a ayudar a los desfavorecidos: "Vale más un abrazo que dar un euro"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coach de vida mexicano y fundador de la ONG Don Buena Vibra, Osvaldo Cañez, ha publicado el libro 'Mi primer libro espiritual. Manual práctico para la felicidad, paz y éxito personal', con la finalidad de "despertar, reencontrar y empoderar" la conciencia del lector.

"Todos podemos ayudar a cambiar el mundo y no solamente hablo del recurso económico. Vale más dar un abrazo o escuchar a una persona que no tenga compañía que darle un euro", ha señalado Cañez en una entrevista a Europa Press.

En este sentido, ha añadido que hay que "dejar de invertir tanta energía en el dinero y poner esa intención en el amor, en la ayuda y servicio al prójimo" y ha recordado que su ONG "nació sin recursos, pero con una pasión loca por crear un ejército de embajadores de buena vibra".

'Mi Primer Libro Espiritual' es un manual práctico que ayuda a "recordar y valorar que las cosas que realmente importante en la vida no son cosas". "Nos recuerda que la vida es sencilla y nosotros por nuestra propia inconsciencia la enredamos, pero teniendo las herramientas fácilmente se puede ir desenredando y equilibrando para empezar a vivir en bienestar, paz y felicidad", ha subrayado el autor.

Cañez ha explicado que lo que le llevó a escribir esta obra fue una "crisis personal" en la que se sintió "perdido" por no tener un guía que le ayudara a "ser más optimista". "Por ello he escrito este manual, para aquellos que se sientan como yo me sentía de perdido", ha comentado.

En sus palabras, este libro está hecho para "todo el mundo que desee reconectar con su parte emocional y energética". "Yo lo llamo libro mechero, para que enciendan su interior y vivan más y mejor", ha apuntado el escritor.

Para el autor, "una pregunta potente o un comentario oportuno puede encender y cambiarle la vida a una persona". Por ello, ha asegurado que el perfil de un buen coach "debería ser una persona congruente, coherente y con sus valores bien cimentados".

El escritor también ha mandado un mensaje de apoyo a las personas que viven en la calle y que se encuentran en situaciones difíciles. "Mando todo mi apoyo, energía y esperanza a las personas en situaciones difíciles. Creo que hay que aprender y entender que hay una gran diferencia entre la felicidad y el bienestar", ha dicho.

"Imagina que hay dos vasos con agua y tú tienes el vaso del bienestar lleno, rebosando con coches casas o ropa, pero por otro lado el vaso de la felicidad está vacío. Pensamos muchas veces que comprando cosas seremos felices y no tiene nada que ver, son mundos diferentes", ha explicado.