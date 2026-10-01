Detenidos en México dos exalumnos de un instituto por la muerte a machetazos de una docente

Archivo - El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch - Luis Barron / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos hermanos de 18 años han sido detenidos este jueves por perpetrar un ataque contra la escuela secundaria a la que habían asistido en Coahuila, en el norte de México, tras el que han entrado en las instalaciones y han matado con un machete a una docente y herido a otras tres personas.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, ha confirmado que los dos sospechosos son hombres de 18 años que habían cursado estudios en la Escuela Secundaria 13 en el Ejido La Unión de Torreón.

"Las investigaciones preliminares marcan que tenemos dos personas que son los probables responsables, dos personas de 18 años, hermanos que están detenidos", ha señalado en declaraciones recogidas por 'El Sol de México', apuntando a que los jóvenes habrían manifestado resentimiento hacia el personal del centro educativo.

El fiscal ha matizado que aún se desconoce el móvil de la agresión y ha indicado que los dos detenidos serán sometidos a exámenes médicos para poder determinar, o en su defecto descartar, si se encontraban bajo los efectos de alguna sustancia en el momento del ataque.

El Gabinete de Seguridad de México, por su parte, ha confirmado que tres personas han resultado heridas y una única víctima mortal identificada como Nery Edith Narváez González, quien se desempeñaba como docente y subdirectora del instituto.

"Lamentamos el fallecimiento de una integrante del personal educativo y expresamos nuestras condolencias a sus familiares, así como nuestra solidaridad con toda la comunidad educativa", ha agregado el organismo en sus redes sociales.

De acuerdo a los testimonios recogidos por el citado diario, los dos jóvenes vestían de negro e iban encapuchados cuando irrumpieron alrededor de las 8.30 horas (hora local) en el centro educativo con cócteles molotov, y entraron en las instalaciones.

Los sujetos, conocidos por los vecinos de la zona como 'Los Cuates', se dispusieron a agredir con machete, mientras maestros y personal del centro trataron de evacuar y poner a salvo a los estudiantes.