Dictan prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel

Ernesto Ruffo Appel y otros detenidos por contrabando de combustible en México - FGR MÉXICO

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jueza federal mexicana Alejandra Ramírez de la Vega ha dictado prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y siete personas más por su presunta implicación en el contrabando o huachicol de más de 15 millones de litros de combustible, provocando un perjuicio a la hacienda pública de más de cuatro 4.000 millones de pesos (casi 200 millones de euros).

Ramírez, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, ha recibido más de cien datos de prueba en contra de los acusados preparados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), incluida la incautación de hidrocarburos y operaciones financieras que se llevaron a cabo por la empresa Ingemar, fundada por el exgobernador.

Los acusados, imputados por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, han sido trasladados a la prisión de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. En el caso de José María Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, la jueza ha ordenado que permanezcan en prisión preventiva en sus domicilios por motivos de salud, informa el diario 'Milenio'.

Ruffo Appel formaría parte de la que está considerada como la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta este momento, con participación de varias empresas y personal de aduanas.

El producto procede de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes. La red declaraba solo 10 por ciento de la capacidad real de cada vagón-tanque de ferrocarril.