Dos agentes muertos en un ataque del crimen organizaco en México

Archivo - Policía en México (archivo) - SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE MÉXICO - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de la Secretaría y Protección Ciudadana han muerto y otro más ha resultado heen un ataque con armas de fuego perpetrado en el municipio de Olmeca, en el estado de Veracruz, en la costa suroeste de México.

"Mientras Agentes Federales de Secretaría de Seguridad realizaban labores de investigación en Omealca, Veracruz, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada", ha explicado el ministro de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.

Poco después del incidente se movilizaron fuerzas de las fuerzas de seguridad "para localizar y detener a los responsables". "Este crimen no quedará impune. Los responsables serán llevados ante la justicia", ha añadido García Harfuch.

El ministro ha expresado sus condolencias y solidaridad con las familias, compañeros y seres queridos de los dos agentes fallecidos y reconoció la labor de los cuerpos federales.