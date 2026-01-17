Detenido en México uno de los diez criminales más buscados por el FBI

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades mexicanas han informado este sábado de la detención de Alejandro Rosales Castillo, una de las personas incluidas en el listado de diez más buscadas de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, el FBI.

Rosales ha sido detenido en Pachuca, Hidalgo, por efectivos de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el FBI, elementos de SSPC y FGR realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, donde fue detenido Alejandro N., quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de extradición", ha publicado el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, en redes sociales.

García ha recordado que el FBI ofrecía una recompensa de 250.000 dólares por información que llevara a su captura. "Es requerido por las autoridades de Carolina del Norte, en Estados Unidos, por asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado", ha apuntado.

El Gobierno de Estados Unidos incluyó a Rosales en 2017 en la lista de los diez fugitivos más buscados.