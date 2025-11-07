México.- La Fiscalía de Michoacán identifica al asesino del alcalde de Uruapan como un menor de 17 años - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MÉXICO, 6 Nov (EUROPA PRESS)

El Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres, informó este jueves que un joven de 17 años, identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, originario de Paracho, Michoacán, fue el responsable material del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Las autoridades confirmaron que Vidales, quien falleció en un operativo policial, tenía vínculos con el crimen organizado.

El cuerpo de Vidales fue reclamado por sus familiares, quienes compartieron que el joven había estado ausente de su hogar una semana antes del homicidio y confirmaron su adicción a la metanfetamina, según se determinó en los análisis realizados. Torres detalló que las pruebas periciales al cadáver confirmaban su participación en el crimen, y sus restos ya fueron entregados a la familia para su sepultura.

Las investigaciones también revelaron que otras dos personas participaron en el asesinato, el cual está conectado con grupos de crimen organizado. Torres aseguró, durante una declaración emitida a través de Facebook, que este crimen no quedará impune.

El asesinato de Manzo, perpetrado el pasado sábado, fue ordenado por el Cártel Jalisco Nueva Generación en represalia por operaciones en contra de esta organización criminal. Aunque en Uruapan operan cinco grupos delictivos, las acciones recientes del alcalde Manzo se habían centrado específicamente en combatir a este grupo. Manzo había rechazado "ofertas" tanto del Cártel Jalisco Nueva Generación como de Los Caballeros Templarios para involucrarse con las instituciones.

Michoacán ha presenciado el asesinato de seis alcaldes en los últimos cuatro años, y otros diez han sobrevivido a atentados, todos ellos relacionados con el crimen organizado y su intento por controlar las gubernaturas municipales. En todo México, han sido asesinados 119 alcaldes, tanto en funciones como electos, en los últimos 25 años, siendo Oaxaca el estado más afectado y los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón los periodos con mayor número de casos, según recuento del diario 'El Universal'.