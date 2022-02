López Obrador tilda de "inmorales" las subastas de piezas de arte precolombinas en Francia

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado la falta de intervención de Francia ante las subastas "inmorales" de piezas de arte precolombinas de origen mexicano que fueron robadas y saqueadas.

"Sigue la campaña, buscando que se haga conciencia en los compradores que se están adquiriendo objetos robados, que son obras de arte de los mexicanos y que son inmorales las subastas que se llevan acabo en Francia", ha afirmado López Obrador durante un acto en el Palacio Nacional de Ciudad de México.

"Es muy lamentable que el gobierno de Francia no haya legislado sobre eso, como sucede en el caso de Italia y debería de suceder en todo el mundo, que no se permitan estas subastas de piezas de artes que fueron sustraídas, robadas, saqueadas de otros países donde florecieron grandes civilizaciones, como es el caso de todo el arte que se han robado de México que esta en los museos y en las colecciones privadas de países del extranjero", ha argumentado.

Ante esta situación, López Obrador ha explicado que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, le ha enviado una carta al ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, solicitándole su intervención para evitar estas subastas.

"Es un acto ético de responsabilidad que no se vuelvan cómplices de delincuentes, que no actúen como delincuentes, primero, y segundo no está de mas sugerirle que mucha de esas piezas son falsas", ha apuntado.

Además, el mandatario mexicano ha denunciado el "descaro" de los organizadores de estas subastas, que remiten fotografías al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que verifiquen si se trata de obras auténticas o falsas. "Eso ya es el colmo, que hasta se les certifique a las casas de subasta", se ha lamentado.

López Obrador ha destacado que hasta la fecha se han repatriado 6.000 piezas arqueológicas a México, principalmente desde Italia y Estados Unidos.