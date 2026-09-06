Nueve muertos en una explosión de pirotecnia en México

Archivo - Camiones de bomberos en México (archivo) - PROTECCIÓN CIVIL MÉXICO - Archivo

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nueve personas han muerto y 24 más han resultado heridas en una explosión ocurrida de artefactos de pirotecnia en Temascalcingo, en el estado de México, en el centro del país.

Los fuegos artificiales estaban almacenados en un espacio aledaño a la iglesia de Santa María Canchesdá, según ha informado el director de Protección Civil del estado, Adrián Hernández Romero, citado por el diario 'La Jornada'.

El techo de la habitación se hundió y aplastó a las personas que estaban en el lugar. Ocho murieron en el lugar y la novena fallecida murió en el Hospital General de Atlacomulco.

Los vídeos difundidos en redes sociales recogen que se celebraba la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Luz, por lo que había más personas de lo habitual en la zona.

Protección Civil del estado de México ha informado de que ha enviado personal al lugar de los hechos, tanto de la zona como de las cercanas localidades de Atlacomulco, Acambay y El Oro y ha concretado que la explosión se produjo sobre las 21.00 horas del sábado (5.00 horas del domingo en la España peninsular).

"Se trabaja en conjunto con Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de la región, Servicio de Urgencias del Estado de México, Comisión Nacional de Emergencias y Policía Estatal", ha apuntado Protección Civil.