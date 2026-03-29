Una ONG denuncia 43 asesinatos a personas que buscaban a desaparecidos en México desde 2010

Carteles de personas desaparecidas en Ciudad de México - Europa Press/Contacto/Josue PĂRez

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización Artículo 19 ha denunciado este sábado que 43 personas, en su mayoría mujeres, han sido asesinadas o han desaparecido mientras buscaban a sus familiares desaparecidos en México, la más reciente a finales de febrero en el estado de Sinaloa, en el oeste del país.

"El año 2025 fue el año más peligroso para ellas", ha detallado la organización en un mensaje en redes, que muestra que el pasado año once personas desaparecieron o fueron asesinadas "mientras luchaban por el derecho a la verdad".

Según los datos de Artículo 19, la mayoría de las víctimas fueron mujeres, 25 en total. "En México, miles de mujeres se han vuelto buscadoras tras las desapariciones de sus familiares", aseguran desde la ONG.

De las 43 agresiones letales contra personas buscadoras en México desde 2010 hasta el momento, 35 fueron asesinatos y ocho despariciones. El estado con mayor número de casos es Guanajuato, en el centro del país, donde se han registrado once agresiones de este tipo.

El mayor número de agresiones letales se registraron durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), durante el cual 18 buscadoras fueron asesinadas o desaparecidas. Bajo la actual presidencia de Claudia Sheinbaum, han sido 14 las víctimas.

El caso más reciente es el de Rubí Patricia Gómez Tagle, asesinada en el estado de Sinaloa el 27 de febrero de este año. A partir de la desaparición de su hijo, la mujer "se dedicó a su búsqueda y al acompañamiento a otras mujeres y familias ante la crisis de desaparición en todo el país", según Artículo 19.

"Es preocupante que los hechos ocurrieron durante la visita oficial a Sinaloa de la Presidenta de la República", dijo la organización tras conocerse la muerte de Rubí Patricia, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa.

DENUNCIAN UN DESAMPARO DE LAS PERSONAS BUSCADORAS

Los datos divulgados este sábado por Artículo 19 llegan dos días después de que el Gobierno mexicano presentase su "Informe de la estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas", que recoge un total de 394.645 registros de personas desaparecidas en el país desde 1952 hasta la actualidad.

Tras la publicación de dicho informe, la organización señala que el registro "no debe minimizar" la crisis de desapariciones que atraviesa México.

"La búsqueda de las personas desaparecidas en México está vinculada también a la crisis forense y falta de coordinación entre las Fiscalías y autoridades de búsqueda", ha denunciado Artículo 19, que apunta a "irregularidades y opacidad en los registros oficiales de fosas clandestinas" en el país.

Además, ha lamentado que el Estado mexicano "ha dejado en desamparo a las personas buscadoras", en referencia a las 43 víctimas registradas en los últimos años.