VÍDEO: Las universidades públicas andaluzas, en "shock" ante el "terrible" asesinato de una Erasmus de la UGR en México

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de la asociación de Universidades Públicas de Andalucía y rector de la Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, Francisco Oliva, ha asegurado este lunes estar en "shock" tras conocerse el "terrible" asesinato de una estudiante de Erasmus de la Universidad de Granada (UGR), de 21 años, en la localidad de mexicana de Cuautla, situada en el estado de Morelos.

En declaraciones a Europa Press, Oliva ha lamentado que se haya "segado" la vida de una joven, y con ello la de toda una familia. Desde las universidades públicas andaluzas se lanzará un comunicado de repulsa y en apoyo a la UGR y se estudiarán las medidas que sean oportunas de cara a los estudiantes Erasmus que están en México cursando sus estudios. De hecho, México suele ser uno de los destinos más demandados por los universitarios que se decantan por Latinoamérica, reconoce Francisco Oliva.

En un comunicado conjunto, las universidades públicas de Andalucía "queremos mostrar nuestro más profundo dolor y nuestra firme condena del terrible e intolerable asesinato de una estudiante de la Universidad de Granada, mientras realizaba una estancia académica en Morelos, México". "En nombre de nuestras instituciones, queremos enviar las más sinceras condolencias, apoyo y todo nuestro afecto a sus familiares y seres queridos, así como a sus compañeros".

"Compartimos este dolor y consternación con toda la comunidad universitaria de Granada y con quienes la acogieron durante su estancia. Las universidades públicas de Andalucía nos unimos en su recuerdo, reafirmamos nuestro compromiso con la dignidad de las personas, la urgente necesidad de una convivencia pacífica y el rechazo a toda forma de violencia, especialmente contra las mujeres por el simple hecho de serlo. Exigimos igualmente que se lleve a cabo una investigación transparente y ágil que permita hacer justicia cuanto antes", concluye el comunicado.

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