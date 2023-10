Ya son 39 los fallecidos por el paso del huracán 'Otis' por México

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades mexicanas han confirmado este sábado que son ya 39 los fallecidos por el paso del el huracán 'Otis' por el estado de Guerrero, 29 hombres y 10 mujeres.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido informado además de que hay otras diez personas desaparecidas, según la ministra de Segruidad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informa el diario mexicano 'El Universal'.

"Lamentablemente la Fiscalía estatal da un total de víctimas al momento de 39 fallecidos, 29 de ellos varones y 10 mujeres. La probable causa es asfixia por sumersión, aunque continúan aún las investigaciones", ha explicado Icela.

López Obrador, por su parte, ha ordenado el envío de militares para evitar robos y saqueos. "A eso hay que darle bastante atención. Hay que poner retenes en las calles para evitar los robos", ha explicado.

Además, el dirigente ha destacado que hay presupuesto suficiente para responder al desastre y ha reiterado su intención de no acudir a la zona. "No estoy porque creo que ayudo más coordinando desde aquí todas las acciones, todo lo que se requiera, y si es necesario voy a ir, pero no quiero hacer de esto un espectáculo. No quiero hacer lo mismo que se hacía antes. Lo más importante son los hechos, no palabras", ha argumentado.

"No van a quedarse desamparados. Vamos a apoyar a todos los que perdieron sus viviendas, sus enseres domésticos, sus aparatos electrodomésticos", ha resaltado. También ha mantenido reuniones con miembros de su gabinete económico y con banqueros para que se otorguen créditos baratos a los damnificados y con las aseguradoras para facilitar las indemnizaciones.