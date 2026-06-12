Migrantes, a la espera del Papa en La Laguna: "No venimos a quitar nada, solo venimos a sumar"

Un grupo de personas migrantes, a la espera de la llegada del Papa a La Laguna - EUROPA PRESS

LA LAGUNA (TENERIFE), 12 (EUROPA PRESS)

Casi 3.000 personas esperan la llegada del Papa León XIV a la plaza del Cristo de La Laguna, donde Robert Prevost va a mantener un encuentro con personas migrantes y organizaciones de acogida, tras visitar previamente el centro de Las Raíces.

Uno de ellos es Mbake, senegalés de 20 años que llegó a El Hierro en septiembre de 2024 y va a protagonizar el acto con el Papa.

"No venimos a quitar nada, solo venimos a sumar", ha señalado a los periodistas, visiblemente tranquilo y confiado en que va a decirle al Papa que "no hay división" y que "le siga recordando al mundo que detrás de cada inmigrante hay un sueño, una madre que reza y una persona que merece una oportunidad".

Ha rememorado que pasó un "infierno" de nueve días en el mar hasta que llegaron remando a El Hierro ya que el cayuco se quedó sin combustible.

De la 'Isla del Meridiano' fue derivado a un centro de menores en Tenerife pero tras las pruebas de identificación de edad se decretó que era mayor de edad por lo que habló con su primo, ya en Tenerife, y con el "Padre Pepe", referente de la Fundación Buen Samaritano.

Mbake admite que fue "muy complicado" adaptarse los primeros momentos porque "todo es nuevo, hay que aprender el idioma y todo" pero gracias a la Fundación ha ido encontrando su lugar en la isla.

"A veces no entiendo a la gente porque dicen que venimos a robar, a hacer algo, pero no lo es. Solo queremos una oportunidad para ayudar a nuestra familia que lo necesita", ha indicado.

En esa línea ha comentado que estudia español y que su "sueño" es "tener una vida estable" y ayudar a su familia en Senegal, aunque en la isla se encuentran su hermano y un primo, llegados también por vía marítima. Además, anhela regresar a Senegal, ya con un futuro, para reunirse con sus padres. No oculta que no se esperaba ser elegido para intervenir ante el Papa pero es "un honor".

Yaya, senegalés de 22 años, recuerda como "muy duro" su trayecto en patera a Canarias durante ocho días con otras 200 personas a bordo aunque valora que esté viviendo una "nueva vida" gracias a la colaboración de un tío suyo, que se encargó de costear el viaje --algunos pagan hasta 1.000 euros--.

Recuerda como se acabó la comida antes de llegar a Canarias y que el mar "se movía mucho", entrando agua a la embarcación y con riesgo de hundirse.

UNA VISITA MUY "EMOCIONANTE"

No duda de que es muy "emocionante" la visita del Papa y que ponga el foco en la acogida a las personas migrantes y avisa de que cuando estaba en Senegal, pensaba que los tres meses de llegar ya podría trabajar pero realmente tiene que esperar dos años para poder regularizar su situación, y aún le faltan dos meses.

"Entendemos que en Europa hay mucho trabajo, cuando llegas te vas a trabajar y cuando llegamos no es así, porque aquí cuando tú llegas, tienes que tener tus papeles primero y después poder trabajar", ha señalado.

Yaya, que cursa estudios de ESO, asume que mucha gente muere en el mar pero indica que "el futuro es más importante que eso" y confía en que el Papa hable sobre los "bulos" que afectan a la comunidad migrante.

"Nosotros no venimos aquí para robar ningún trabajo. A veces nos hablan mal y no es así, porque nosotros no venimos para robar ningún trabajo, solo venimos aquí para mejorar nuestro futuro y ayudar a nuestra familia", ha agregado.