Los ministerios de Transición Ecológica, Transportes y Vivienda convocan un minuto de silencio a las 12.00

Llegada de la UME al Instituto de Medicina Legal donde se espera la llegada de los cuerpo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. A 19 de enero de 2026, en Córdoba (Andalucía, España). La Consejería de Justicia, Administración Local y Función - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible, Vivienda, Trabajo y Transición Ecológica y Reto Demográfico han convocado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario que tuvo lugar este domingo en Adamuz (Córdoba).

La convocatoria está prevista para las 12.00 horas este lunes en Nuevos Ministerios, junto al monolito en la plaza de acceso (Paseo de la Castellana, 67).

El accidente ferroviario ha provocado numerosas reacciones y condolencias por la muerte de los pasajeros de los trenes siniestrados en los que han perdido la vida al menos 39 personas. Las labores de rescate continuan en la zona por parte de los servicios de emergencias ante las dificultades para acceder a los vagones.