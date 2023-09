Montero responde a las críticas por las rebajas de penas que Europa defiende las tesis del 'solo sí es sí'

BRUSELAS, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha respondido este martes a las críticas por rebajas de penas a condenados por delitos de violencia sexual por la aplicación de la ley de 'solo sí es sí', asegurando que Europa defiende las tesis de la legislación aprobada en España.

"Es Europa quien está planteando que el consentimiento tiene que ser el centro y tenemos que garantizar el derecho a la libertad sexual para todas las mujeres", ha asegurado en declaraciones desde el Parlamento Europeo en Bruselas, donde presenta las prioridades de la presidencia española en materia de género.

En este sentido, ha recordado que la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha fijado la lucha contra la violencia machista como "prioridad" para el conjunto de la Unión.

La pasada semana, Von der Leyen defendió en el Debate sobre el Estado de la Unión que haya una norma común en Europa que proteja el "principio básico de que 'No es no'" para poder combatir la violencia contra las mujeres. "No puede haber una verdadera igualdad sin acabar con la violencia", defendió la conservadora alemana.

Igualmente, Montero ha puesto de relieve que con la ley de 'solo sí es sí' por primera vez España tiene obligaciones como Estado para proteger a mujeres que son víctimas de violencia sexual aunque no presenten denuncia.

"Nuestros esfuerzos deben estar en la prevención, detección y atención integral a las víctimas", ha señalado la titular de la cartera de Igualdad, insistiendo en que la violencia contra las mujeres sigue siendo una "realidad muy invisibilizada" que solo denuncian el 8 por ciento de las víctimas.