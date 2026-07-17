Muere Brenda Fricker, actriz de Solo en casa 2 y ganadora del Oscar por Mi pie izquierdo, a los 81 años - 20TH CENTURY FOX

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

Brenda Fricker, ganadora del Oscar como mejor actriz de reparto en 1990 por su papel en el drama protagonizó por Daniel Day-Lewis Mi pie izquierdo, ha fallecido. La interprete irlandesa, también conocida por sus trabajos en títulos como Solo en casa 2 o Tiempo de matar, tenía 81 años

Fue el agente de Fricker, Phil Belfield, quién confirmó la noticia al diario The Sun este viernes. "Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar peor sin ella. Fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella, y siempre tendrá un lugar en mi corazón y en el de tantos aficionados al cine y la televisión de todo el mundo", dijo el representante.